Blanca, cosa ne sarà del cane Linneo dopo le riprese?

Blanca, la serie TV targata Rai sta ottenendo un ottimo successo. La storia della non vedente che collabora con la polizia, ha appassionato gli italiani. Ma c’è un curiosa attenzione legata al futuro del suo cane guida, Linneo, dopo la fine delle riprese.

Il cane guida Linneo ed il curioso aneddoto

L’ultima stagione di Blanca ha visto susseguirsi diversi elementi di distacco rispetto alla prima, perché ha visto numerosi colpi di scena e casi ancora più difficili, come quello di Polibomber, l’attentatore che voleva vendicarsi con la polizia per la morte di sua figlia. Si è trattato di un caso complicato perché ci sono volute molte puntate per vederlo risolto e poi c’era il ruolo della madre di Blanca, Nadia Zunino, che in realtà è la compagna del terrorista.

Nella seconda stagione è avvenuta anche la morte di Sebastiano Russo, ovvero il fidanzato di Blanca. Tutti questi avvenimenti hanno dato alla serie un aspetto più amaro, ma anche più interessante (e riflessivo) per i telespettatori. Poco, invece, si è parlato del cane guida di Blanca, che nel film si chiama Linneo, ma che nella realtà è una femmina di nome Fiona. Il molosso appartiene a Marco Straccia, un osteopata romano e vive con lui e la sua famiglia, dove ci sono anche due bimbe, a Roma.

La famiglia ha voluto lanciarla in televisione e così la cagnolona ha potuto ottenere un ruolo importante nel prodotto televisivo Blanca. Non si sa ancora, però, se rivedremo “l’attrice” a 4 zampe pure nella prossima stagione. A rispondere a questa domanda è proprio il padrone, Marco Straccia, che ha detto di non sapere ancora nulla se la loro cagnolina prenderà parte alla nuova serie di Blanca e se appunto Blanca avrà a fianco un altro pitbull che interpreterà Linneo.

Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni per le prossime riprese della nuova stagione.