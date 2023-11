Cosa si cela dietro i protagonisti di “La caduta della casa degli Usher” su Netflix: ecco i significati dei nomi

Il grande classico della letteratura dell’orrore nato dalla penna di Edgar Allan Poe, La caduta della casa degli Usher è divenuto un serial di buon successo sulla piattaforma Netflix, rilasciato questo ottobre 2023.

Ma molti si sono interrogati su quali siano i significati dei nomi dei protagonisti. Scopriamolo insieme.

I protagonisti della serie Netflix e i loro “rebus”

Iniziamo col dire che i fratelli Roderick e Madeline sono gli unici personaggi che restano fedeli al racconto originario, scritto da Edgar Allan Poe e pubblicato nel 1839: all’interno del quale il narratore anonimo, ricevuta una lettera dal suo amico d’infanzia Roderick Usher, intraprende un sostanzioso viaggio a cavallo fino a raggiungere la tenebrosa dimora di famiglia.

Il personaggio di Auguste Dupin, invece, è il detective protagonista di tre racconti gialli, ossia I delitti della Rue Morgue (1841), Il mistero di Marie Roget (1842) e La lettera rubata (1842). La sua personalità appare sensibilmente diversa rispetto alla controparte letteraria, pur mantenendo la proattività nel gettare luce sui misteri. Altro personaggio che si lega a I delitti della Rue Morgue è Camille L’espanaye.

Quindi, delle sorte di easter egg estrapolati dall’universo dell’autore letterario.

Inoltre, va considerata la figura di Annabel Lee (che arriva dalla poesia omonima), Elisa Usher (il cui percorso ripercorre, in piccola scala, gli eventi de La sepoltura prematura) e Arhur Pym: investigatore privato e avvocato della famiglia Usher, il personaggio interpretato da Mark Hamill si riferisce all’unico romanzo che Poe abbia mai scritto, ossia Le avventure di Arthur Gordon Pym di Natucket (1838) – peraltro traslitterazione dell’autore stesso. Un’altra figura legata alla poesia dello scrittore americano è Lenore Usher, legata al racconto Il corvo.

In ultimo ma non ultimo, andiamo a concludere la rassegna con Tamerlano Usher (la cui società di benessere è denominata The Gold-Bug/Lo scarabeo d’oro, proprio come il racconto del 1843) e Federico “Freddy” Usher: il personaggio, infatti, esprime al meglio l’atmosfera aristocratica di Metzengerstein – per poi avvicinarsi all’orrore de Il pozzo e il pendolo, considerando la sua atroce dipartita.