Il mistero di Ana Leza, la prima moglie di Antonio Banderas che lo aiutò ad avere successo a Hollywood

Antonio Banderas (Málaga, 1960) ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore protagonista 30 anni dopo aver tentato la fortuna a Hollywood. Scopriamo l’aneddoto che lo lega alla sua prima moglie e al successo.

Le origini del successo e la moglie di Antonio Banderas

Il suo primo film nella mecca del cinema è stato Los Reyes del Mambo. L’attore ha ottenuto la sua partecipazione in un modo del tutto inaspettato. Nel 1989, il sex symbol spagnolo si era recato a Los Angeles per presenziare alla cerimonia degli Oscar in cui Donne sull’orlo di una crisi di nervi, di Pedro Almodóvar, venne nominato come miglior film straniero. Nei giorni precedenti la cerimonia, alcuni operatori della nota agenzia ICM hanno intervistato i loro protagonisti alla ricerca di possibili profili per produzioni americane, ma i test sono stati disastrosi per Antonio: non sapeva “una parola” di inglese. All’uscita dal casting, Manuel Núñez, “un ragazzo che portava i caffè agli agenti dell’ICM”, ha proposto di essere il loro rappresentante. Alcune settimane dopo Antonio sarebbe dovuto andare a Londra per un test. Ha imparato parte della sceneggiatura a memoria. Gli piaccio. Lo hanno convocato a New York. Alla fine gli hanno dato il ruolo.

Ma il percorso che Antonio ha intrapreso per unirsi alla scarna lista di spagnoli che hanno successo a Hollywood non è stato facile. La lingua era una barriera molto complicata da abbattere.

Ed è qui che entra in gioco la futura moglie ed attrice Ana Leza, che divenne la sua insegnante privata di inglese e una delle grandi promotrici della sua carriera. “Mi ha aiutato a tradurre la sceneggiatura di The Mambo Kings, a lavorarci sopra, mi ha dato molta fiducia. Senza di lei non avrei ottenuto il ruolo”, ha detto di lei Antonio, che sposò il 27 luglio 1987 a la chiesa madrilena di San Nicola dopo soli sei mesi di datazione. “Era fondamentale che lo accompagnassi negli Stati Uniti, perché non parlava una parola di inglese e io lo parlo correntemente“, ha detto Leza.