È proprio il contrasto, presente anche nel personaggio di Dinklage e nell'intero mondo di "I Care a Lot" a rendere il percorso della protagonista e del suo antagonista complementare e, seppur indifendibile, che obbliga lo spettatore a schierarsi. Alla fine il film non fa che sottolineare una verità: si è pronti davvero a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Il racconto e il regista Blakeson non se lo chiedono, ma lo dichiarano apertamente, facendo parlare e agire ogni personaggio della storia. Non c'è un futuro roseo nell'universo di "I Care a Lot", ad avere successo sarà sempre chi sarà disposto a sporcarsi le mani.

Ma la pellicola è in realtà un'opera d'arte di sceneggiatura: la tagliente ironia e sicurezza di Marla Grayson, la rabbia dell'anziana Peterson, i silenzi e le minacce del boss Lunyov e dei suoi fidati collaboratori. Le battute che tutti gli attori si scambiano, quando si sfidano o quando meditano i loro piani, hanno un'ottima tempismo, una forza emotiva e un ritmo perfetto. Equilibrata e brillante, la scrittura di J Blakeson è uno dei grandi pregi del film, che forse pecca leggermente nell'empatia. Non è un film che parla di eroi contro antagonisti, né di anti eroi contro villain, ma di squali contro squali, dove coraggio e violenza non sembrano conoscere limiti. La protagonista è una tutrice legale che sfiora la disumanità, dall'animo aggressivo ma dall'aspetto elegante e composto, capace di ingannare chiunque e di filtrare gli occhi di chi la guarda.

"I Care a Lot" è una dark comedy dove due spietati e invincibili villain si sfidano all'ultimo sangue, o meglio all'ultimo dollaro. Un mondo brutale dove vince chi è più infimo, perfido e insensibile. Per quanto la magistrale interpretazione di Rosamund Pike , protagonista indiscussa, e di Peter Dinklage , folle antagonista, susciti una certa empatia, si tratta di due personaggi davvero senza cuore e che devono ottenere sempre ciò che vogliono, oltre che una meritata vendetta per un torto subito. Il film prosegue fra piani geniali, determinazione e momenti di suspence, senza dimenticare anche una serie colpi di scena inaspettati.

Regia: J Blakeson

Cast: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Dianne Wiest, Isiah Whitlock Jr., Macon Blair, Alicia Witt, Damian Young, Chris Messina

Genere: commedia nera

Durata: 118 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2020

Distribuzione: Amazon Prime Video

Data di uscita: 19 febbraio 2021

"I Care a Lot", diretto J Blakeson, con protagonista Rosamund Pike, è una dark comedy dai risvolti thriller e drama, che presentando i suoi personaggi, mostra anche un mondo composto da vittime innocenti. Con nel cast anche Peter Dinklage, il film è scontro tra villain spietati e pronti a vincere a qualsiasi costo.

I Care a Lot: la trama

Marla Grayson, tutrice legale dalle mille risorse, schiava di un desiderio di ricchezza sempre maggiore, è continuamente alla ricerca di nuove prede. Queste sono anziani benestanti, preferibilmente senza nessun parente, che la Grayson e la sua complice infermiera faranno trasferire in una casa di cura grazie alla falsa diagnosi di non essere in grado di badare a se stessi. Marla non sbaglia un colpo e per lei e Fran, socia e amante, sembra essere arrivata l'occasione che aspettavano da tempo: Jennifer Peterson.

Ricca, sola e senza eredi, il patrimonio della donna è immenso e Marla è sempre più decisa a impadronirsene. Ma Jennifer Peterson non è l'ingenua e indifesa anziana che è facile da convincere o ingannare, e soprattuto, forse non è così sola come sembra. Nonostante minacce e avvertimenti, a Marla non piace perdere; ma il gioco al quale prende parte diventa sempre più pericoloso e spietato.