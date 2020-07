Il co-showrunner della serie animata “Harley Quinn” , Justin Halpern ha parlato della storia d’amore tra Harley Quinn e Poison Yvi anticipando che le due hanno già avuto storie con altre donne in passato.

“Harley Quinn”, la serie animata prodotta dalla DC Universe racconta le avventure di Harley Quinn, la fidanzata di Joker. Nella seconda stagione della serie verrà affrontata un altro aspetto delle relazioni interpersonali della protagonista. In particolare, si analizzerà la relazione con Poison Yvi con la quale inizierà una storia d’amore. Il co-showrunner, Justin Halpern ha però, rivelato che questa non sarà la prima relazione omosessuale per le due protagoniste, in quanto ne hanno già avute in passato.

Harley Quinn: la seconda stagione si concentra sulla relazione con Poison Yvi

La seconda stagione di “Harley Quinn” si concentrerà sulla relazione tra la protagonista e Poison Yvi. Le due sono sempre state amiche, ma in questa stagione non potranno più nascondere i sentimenti amorosi che provano l’una per l’altra e nel settimo episodio, si scambieranno il loro primo bacio. Da questo momento, le cose si complicano visto che in passato hanno avute entrambe relazioni canoniche. Questa sarà la prima volta che sarà esplicitamente chiaro che le due donne hanno una relazione romantica.

Justin Halpern: ” Harley Quinn e Poison Yvi hanno già avuto storie omosessuali”

Harley Quinn e Poison Yvi, come detto prima di intraprendere una relazione tra loro, hanno avuto relazioni canoniche. Harley è stata a lungo fidanzata con Joker mentre Poison ha avuto una storia d’amore con Kite Man. Tuttavia, la chimica esistente tra loro cresceva sempre più al punto tale che la protagonista si è resa conto di provare qualcosa di più di una semplice amicizia per Poison Yvi. Le due donne, però, non hanno avuto solo relazioni canoniche. Al contrario, come confermato dal co-showrunnwer, Justin Halpern, nel corso dei decenni le due protagoniste hanno avuto storie con altre donne. Inoltre ha detto che la paura che le due avevano di iniziare una relazione amorosa tra loro non derivava dall’aspetto bisessuale bensì dal timore di rovinare la loro amicizia per sempre.

Justin Halpern: “Se avremo una terza stagione ci concentreremo su Poison Yvi”

Justin Halpern, il co-showrunner di “Harley Quinn” ha poi parlato di una eventuale terza stagione ed ha detto che se ci sarà, si concentreranno sul personaggio di Poison Yvi. Il creatore ha rivelato che nel caso racconteranno le origini di Poison e che è convinto che abbia avuto una cotta per la donna gatto e che abbia sentimenti complicati da raccontare. Infine, ha detto che confrontandosi con gli scrittori hanno discusso di quando le due donne si sono innamorate una dell’altra. Halpern ha rivelano che alcuni credono sia accaduto quando Poison è stata uccisa nel corso della prima stagione, mentre lui crede sia stato quando ha visto morire Nora nella stanza del signor Freeze.

Canale Antonietta

15/07/2020