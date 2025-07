Nuove star e ritorni attesi nella quinta stagione di Emily in Paris

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Emily in Paris” continua a sorprendere i fan con l’annuncio di nuovi ingressi nel cast e il ritorno di personaggi amati. La quinta stagione, attualmente in fase di produzione, promette di portare sullo schermo nuove dinamiche e storie intriganti, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. Con l’arrivo di attori di spicco e il ritorno di volti noti, i fan possono aspettarsi un mix di novità e familiarità.

I nuovi volti della stagione 5

La quinta stagione di “Emily in Paris” accoglie due nuovi attori che si uniscono al cast: Bryan Greenberg e Michèle Laroque. Bryan Greenberg, noto per le sue interpretazioni in “Suits LA” e “One Tree Hill“, interpreterà Jake, un espatriato americano che vive a Parigi. Questo personaggio si unirà a Emily, interpretata da Lily Collins, e a Genevieve, già presente nella scorsa stagione, creando un trio di americani che sicuramente porterà scompiglio nella capitale francese. È la prima volta che la serie presenta tre personaggi americani di primo piano contemporaneamente, un elemento che potrebbe arricchire la trama con nuove interazioni e conflitti.

Michèle Laroque, attrice francese di grande talento, conosciuta per il suo lavoro in “Better Days“, avrà il ruolo di Yvette, una vecchia amica di Sylvie, interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu. L’ingresso di Yvette nella narrazione offrirà l’opportunità di esplorare il passato di Sylvie, aggiungendo profondità al suo personaggio e rivelando dettagli inediti sulla sua vita e le sue scelte.

I ritorni attesi

Oltre ai nuovi volti, la quinta stagione vedrà il ritorno di personaggi che hanno già conquistato il pubblico. Thalia Besson riprenderà il ruolo di Genevieve, la giovane e ambiziosa figliastra americana di Sylvie. Dopo essere stata guidata da Emily nell’agenzia Grateau, Genevieve ha dimostrato di avere obiettivi chiari e sentimenti per Gabriel, interpretato da Lucas Bravo. La sua presenza continuerà a influenzare le dinamiche all’interno della trama, rendendo la sua storia ancora più avvincente.

Paul Forman tornerà nei panni di Nico, l’affascinante imprenditore e interesse amoroso di Mindy, interpretata da Ashley Park. La sua ricomparsa è particolarmente interessante dopo la rottura dolorosa con Mindy alla fine della quarta stagione, che ha lasciato il personaggio in una situazione emotivamente complessa. La tensione tra i due potrebbe portare a sviluppi inaspettati nella loro relazione.

Infine, Arnaud Binard riprenderà il ruolo di Laurent G., il marito di Sylvie. I nuovi episodi promettono di approfondire il complicato rapporto tra i due, specialmente alla luce del recente flirt di Sylvie a Roma, un elemento che potrebbe generare conflitti e rivelazioni sorprendenti.

Il cast principale e le attese per la stagione 5

Il cast principale di “Emily in Paris” rimane invariato, con la conferma della presenza di Lily Collins , Philippine Leroy-Beaulieu , Ashley Park , Lucas Bravo , Samuel Arnold , Bruno Gouery , William Abadie , Lucien Laviscount e Eugenio Franceschini . Tuttavia, Camille Razat non sarà presente nella nuova stagione, un’assenza che potrebbe influenzare le dinamiche tra i personaggi.

Le riprese della quinta stagione sono attualmente in corso a Parigi, dopo che alcuni episodi sono stati girati a Roma. Con Darren Star ancora alla guida del progetto, i fan possono aspettarsi una stagione che promette di essere memorabile. L’ideatore ha dichiarato che ci sono in arrivo sorprese entusiasmanti, lasciando intendere che la nuova stagione sarà ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili. La data di uscita è attesa su Netflix entro la fine del 2025, un evento che i fan della serie stanno già anticipando con grande entusiasmo.

