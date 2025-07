Bella Ramsey lascia il mondo post-apocalittico per una nuova serie thriller su Channel 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bella Ramsey, l’attrice britannica nota per il suo ruolo di Ellie nella serie HBO “The Last of Us“, si prepara a intraprendere una nuova avventura televisiva. Insieme a Daisy Haggard, che sarà sia co-protagonista che creatrice della serie, Ramsey sarà al centro di “Maya“, un thriller drammatico che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Questa nuova produzione di Channel 4 si preannuncia come un’opera intrigante, con una trama che esplora temi di trauma e protezione.

La trama di Maya

La serie “Maya” segue le vicende di Anna, interpretata da Daisy Haggard, e della giovane Maya, il cui ruolo è affidato a Bella Ramsey. Entrambe le protagoniste si trovano a dover affrontare una nuova vita dopo essere state coinvolte in eventi traumatici. Costrette a entrare in un programma di protezione testimoni, madre e figlia si trasferiscono in una cittadina rurale della Scozia, dove dovranno adattarsi a una realtà completamente diversa e potenzialmente pericolosa.

La sinossi ufficiale rivela che, mentre Anna e Maya cercano di ricostruire le loro vite, i fantasmi del passato continuano a perseguitarle. Due sicari, determinati a trovarle, rappresentano una minaccia costante. Con il passare del tempo, emerge che una figura oscura del loro passato è ancora in grado di influenzare le loro vite, rendendo la loro esistenza un continuo equilibrio tra speranza e paura. Le riprese della serie sono programmate per iniziare entro la fine dell’anno in Scozia, ma al momento non ci sono dettagli sulla data di uscita o sulla distribuzione internazionale.

Le parole di Bella Ramsey

Bella Ramsey ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, descrivendo la storia e i personaggi creati da Daisy Haggard come “vivi, sfaccettati, incredibilmente divertenti e al tempo stesso oscuri”. L’attrice ha sottolineato come ogni personaggio si distingua per la propria unicità e come i dialoghi siano brillanti, esprimendo la sua impazienza nel vestire i panni di Maya accanto a Haggard, che interpreterà Anna.

Ramsey, che ha guadagnato notorietà anche per il suo ruolo di Lyanna Mormont in “Il Trono di Spade“, non abbandonerà del tutto il suo personaggio di Ellie. Infatti, è già stata confermata la sua partecipazione alla terza stagione di “The Last of Us“, che si concentrerà in gran parte sul personaggio di Abby, interpretato da Kaitlyn Dever. La serie, disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, continua a riscuotere un notevole successo tra il pubblico.

Un nuovo inizio per Daisy Haggard

“Maya” segna anche un’importante tappa per Daisy Haggard, che non solo reciterà nel ruolo di Anna, ma farà il suo debutto come regista. Con una carriera già consolidata grazie a produzioni come “Breeders” ed “Episodes“, Haggard porta la sua esperienza e creatività in questo nuovo progetto, promettendo di offrire una visione fresca e coinvolgente. La combinazione di un cast talentuoso e una trama avvincente potrebbe fare di “Maya” una delle serie più attese del prossimo anno.

Con l’inizio delle riprese previsto a breve, gli appassionati di thriller e dramma possono già iniziare a prepararsi per un’esperienza televisiva che esplorerà le complessità delle relazioni familiari e le conseguenze di scelte difficili.

