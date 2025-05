Bianca Berlinguer costretta a saltare l’appuntamento con È sempre Cartabianca per problemi di salute

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Martedì 6 maggio 2025, i telespettatori di Rete 4 hanno dovuto fare a meno del consueto appuntamento con È sempre Cartabianca, il noto talk show condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice, figura di riferimento nel panorama giornalistico italiano, ha comunicato di non essere in grado di andare in onda a causa di un malessere. In una dichiarazione all’agenzia Adnkronos, Berlinguer ha rassicurato il pubblico, affermando: «Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave». La notizia ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan, abituati alla sua presenza costante e carismatica.

La reazione del pubblico e il programma sostitutivo

La notizia dell’assenza di Bianca Berlinguer ha sorpreso molti telespettatori, che seguono con interesse il suo programma, noto per affrontare temi di rilevanza attuale. La conduttrice ha guidato dibattiti su questioni come il conflitto in Ucraina e le recenti provocazioni mediatiche, tra cui la controversa fotografia di Donald Trump in abiti papali, che avrebbe dovuto essere uno degli argomenti trattati nella puntata. In sostituzione del talk show, Rete 4 ha trasmesso un film, rimandando l’appuntamento con Berlinguer e i suoi ospiti alla settimana successiva. Questo cambiamento ha generato un’ondata di messaggi di sostegno sui social, con numerosi fan che hanno espresso il loro augurio di una pronta guarigione per la conduttrice.

Bianca Berlinguer: un simbolo del giornalismo italiano

Bianca Berlinguer, figlia dell’ex segretario del PCI Enrico Berlinguer, è considerata una delle giornaliste più influenti in Italia. Dopo oltre trent’anni trascorsi in Rai, dove ha diretto il Tg3 e condotto Cartabianca su Rai 3, nel 2023 ha deciso di trasferirsi a Mediaset, portando con sé il suo stile incisivo e il format di approfondimento che l’ha resa celebre. Su Rete 4, È sempre Cartabianca si è affermato come un punto di riferimento per chi cerca analisi approfondite su politica, cronaca e attualità. La sua capacità di trattare temi complessi con un linguaggio chiaro e diretto ha conquistato un vasto pubblico.

L’impatto di È sempre Cartabianca nel panorama televisivo

Il programma, che va in onda ogni martedì e, dal 20 ottobre 2024, anche la domenica, si distingue per la sua capacità di affrontare argomenti di grande rilevanza sociale e politica. Negli ultimi mesi, Bianca Berlinguer ha avuto ospiti di spicco come Concita De Gregorio, Maria Elena Boschi e Alessandro Orsini, dando vita a dibattiti accesi. Un episodio significativo è stato il confronto sul riarmo europeo, durante il quale la conduttrice ha dovuto intervenire per placare gli animi. La presenza di Mauro Corona, noto per le sue battute e provocazioni, ha aggiunto un elemento di leggerezza al programma, rendendolo unico nel suo genere. La capacità di Berlinguer di mantenere un equilibrio tra serietà e intrattenimento ha contribuito a fare di È sempre Cartabianca un appuntamento imperdibile per gli appassionati di informazione.

