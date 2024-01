Godzilla Minus One: la recensione del nuovo monster movie giapponese

Approdato nelle sale cinematografiche il 1 dicembre, il nuovo film di Kaiju, film di mostroni giganti giapponesi, ha avuto poca visibilità, ma discreti apprezzamenti di critiche. Scopriamo la recensione di Godzilla Minus One, il nuovo capitolo della longeva filmografia sul lucertolone postatomico.

Indice

Godzilla Minus One – tutte le informazioni

Trama

Nel 1945, verso la fine della seconda guerra mondiale, il pilota kamikaze Kōichi Shikishima finge problemi tecnici con il suo aereo Mitsubishi A6M Zero e atterra sull’isola di Odo. Il capo meccanico Tachibana lascia intendere che Shikishima sia fuggito dal suo dovere. Quella notte, una creatura simile a un dinosauro, Godzilla, attacca la base. Shikishima sale sul suo aereo, ma non riesce a sparare al mostro e perde i sensi. Si sveglia e apprende che l’unico altro sopravvissuto è Tachibana, che incolpa Shikishima per non aver agito.

Un anno dopo, Shikishima torna a casa e scopre che i suoi genitori sono rimasti uccisi nei bombardamenti di Tokyo. Afflitto dalla sindrome del sopravvissuto, lavora come dragamine e inizia a sostenere una donna, Noriko Ōishi, i cui genitori sono morti anche loro nel bombardamento, e un bambino orfano, Akiko, che Noriko ha salvato.

Nello stesso anno, Godzilla viene mutato e potenziato dai militari test nucleari degli Stati Uniti sull’atollo di Bikini. La creatura distrugge diverse navi da guerra statunitensi e si dirige verso il Giappone. Gli Stati Uniti rifiutano di aiutare, a causa delle tensioni con l’Unione Sovietica.

Nel maggio 1947, Shikishima e il suo equipaggio di dragamine hanno il compito di fermare l’avanzata di Godzilla al Giappone, ma in realtà devono guadagnare tempo per l’arrivo di navi più grandi. Rilasciano una mina nella bocca di Godzilla e la fanno esplodere, provocando danni significativi, ma si rigenera rapidamente. L’incrociatore pesante Takao poi arriva e affronta Godzilla, ma viene successivamente distrutto quando Godzilla scatena il suo atomico “raggio termico”.

Crediti

Titolo originale : Gojira Mainasu Wan

: Gojira Mainasu Wan Regia : Takashi Yamazaki

: Takashi Yamazaki Cast : Ryunusuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada

: Ryunusuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada Durata : 125 min.

: 125 min. Genere : fantascienza, fantasy

: fantascienza, fantasy Produzione: Giappone, 2023

Recensione

Il nuovo film del longevo franchising di Godzilla, si pone nel novero di quelli che sono gli intenti del filone in patria: parlare di tensioni postatomiche, di problematiche burocratiche/diplomatiche e consegnare un fumettone di evasione al grande pubblico.

Se già l’ottimo “Shin Godzilla” di Hideaki Anno puntava l’attenzione sul piano politico e sulle burocrazie del potere, questo “Godzilla Minus One” si sofferma invece, prevalentemente, sui traumi della seconda guerra mondiale. Il risultato è piuttosto convincente, nelle sue 2 ore, in buon equilibrio tra spettacolo di intrattenimento e piccola riflessione sulle responsabilità umane sulle catastrofi.

Da questo aspetto, infatti, Godzilla Minuus One recupera le radici del genere incanalando nel mostro di turno le paure e i sensi di colpa di un popolo che, da sempre, vive un rapporto perlomeno complicato con la terra che lo ospita, continuamente afflitta da alluvioni, tifoni e terremoti, ai quali durante la seconda metà del secolo scorso si sono sommate le tragedie di Hiroshima e Nagasaki e quella del peschereccio Daigo Fukuryu Maru, che nel 1954 venne esposto alle radiazioni causate da un esperimento nucleare americano.

Giudizio conclusivo

Si può parlare, quindi di un buon prodotto per quanto riguarda la recensione di Godzilla Minus One?

Il filone del genere Kaiju e tutti i titoli su Godzilla hanno già ampiamente spremuto la materia, per cui non è il caso di attendersi una particolare ventata di fresca originalità con questo nuovo film. Tuttavia, nel complesso, il film riesce a garantire un adeguato livello tecnico, un discreto intrattenimento ed un pizzico di sale in zucca. Al punto di essere, sostanzialmente promosso, se siete appassionati del genere.

Trailer

Di seguito il trailer del film Godzilla Minus One, passato in sala dal 1 al 6 dicembre.