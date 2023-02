Gli spettatori di “The Last Of Us” hanno trovato diversi errori sul set della serie

“The Last Of Us” è una serie televisiva statunitense del 2023 creata da Mazin e Druckmann. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonimo videogioco sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog. Stando a quanto riportato da numerosi utenti sui social media, il sesto episodio della serie tv presenterebbe un clamoroso errore. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, The Last Of Us è una delle serie tv statunitensi più amate e chiacchierate del momento. Nonostante abbia ottenuto un successo eclatante, alcuni telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio nel sesto episodio intitolato “Kin”.

L’errore è presente nel momento di apertura dell’episodio in questione. Infatti, è possibile intravedere alcuni membri della troupe di produzione durante le riprese. Dunque, è evidente che il team HBO si è reso protagonista di questa piccolo inconveniente. Alla luce di questo, i fan della serie tv hanno provveduto subito a segnalare il clamoroso errore il quale ha suscitato non poche critiche da parte dei telespettatori.

Infatti, molti di loro hanno espresso il loro parere su Twitter. Alcuni si sono detti delusi per il fatto che un inconveniente simile potesse verificarsi in una serie televisiva di un certo calibro come The Last Of Us. Invece, altri lo hanno trovato divertente e ci hanno scherzato su.

The Last Of Us: trama

The Last Of Us è una celebre serie televisiva su Netflix che vede come protagonisti Joel Miller, interpretato da Pedro Pascal, e una ragazza quattordicenne Ellie Williams, interpretata da Bella Ramsey. Quest’ultima potrebbe essere la chiave per mettere fine ad una pandemia mortale. Alla luce di questo, i due personaggi decidono di fidarsi a vicenda mentre entrambi combattono per sopravvivere nel loro viaggio attraverso gli Stati Uniti.