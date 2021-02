Last of Us: Bella Ramsey nella nuova serie TV HBO

Secondo quanto affermato da The Hollywood Reporter, la star di “Game of Thrones “, Bella Ramsey, sarà la protagonista in “Last of Us”.

Bella Ramsey in “Last of Us”

Bella Ramsey, forse meglio conosciuta per il suo ruolo in “Game of Thrones” della HBO, sta per entrare a far parte del cast di ” Last of Us”, adattamento del famoso videogioco.

Recentemente, HBO e lo stesso Neil Druckmann hanno confermato che per i ruoli dei protagonisti sono stati scelti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Nella nuova serie, Ramsey interpreterà Ellie, un’orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato e, che lotta per bilanciare il suo istinto di rabbia. Lei potrebbe essere la chiave per salvare il mondo.

Pedro Pascal l’abbiamo già potuto vedere in numerosi film e serie TV tra cui, “The Mandolarian”, serie TV Disney+ su Star Wars, il “Trono di Spade“, “Narcos“, “The Mentalist” e di recente nel film di “Wonder Woman 1984“,

La nuova serie HBO

“Last of Us” sarà prodotta da Naughty Dog, Carolyn Strauss, Evan Wells di Naughty Dog, Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.

La co-produzione sarà affidata a Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e, The Mighty Mint .

Ramsey, ha raggiunto la fama dopo la sua feroce interpretazione di Lyanna Mormont nel fantasy drama Game of Thrones della HBO.

Craig Mazin, noto per aver creato l’acclamata serie limitata di HBO “Chernobyl”, sarà l’autore della sceneggiatura e produttore esecutivo con Neil Druckmann, scrittore e direttore creativo del gioco.

Al momento la serie è priva di una data di uscita ma la speranza dei fan è quella di vedere “Last of Us” alla fine del 2021 o nei primi mesi del 2022.

Erika Zagari

11/02/2021