Genitori vs Influencer: incontro-scontro tra generazioni

"Genitori vs Influencer", girato nel 2021, tenta di porsi come specchio della società contemporanea focalizzandosi sulla tipica relazione genitore-figlio in un'epoca in cui i Social imperano. Racconta dell'incomunicabilità tra generazioni, in particolare tra genitori e figli adolescenti. Si avverte chiaramente l'impossibilità di capirsi come se si appartenesse a mondi diversi pur vivendo sotto lo stesso tetto. Seppure una dose di conflitti e incomprensioni sia tipica dell'adolescenza, la storia mette in luce l'enorme distanza che intercorre tra chi utilizza i Social, come Instagram, e chi invece si rifiuta di adattarsi all'inesorabile mutamento sociale indotto dal mondo Social.

I discorsi comuni della Generazione Z sono intrisi di parole quali follower, Influencer, Boomer che riempiono le conversazioni e le fantasie giovanili. Gli Influencer in particolare, cioè persone di spicco nel mondo Instagram, divengono facilmente modelli di riferimento per i giovani. Ed ecco che i genitori potrebbero sentirsi spodestati dall'importante ruolo di figure ideali da cui trarre insegnamenti e miserabilmente rimpiazzati dagli Influencer.

"Lo sai chi sono gli Influencer? Fancazzisti che rovinano professori e genitori. Il prodotto peggiore di una società che sta andando alla deriva!"

I Social ti fottono il cervello

"Me la cresco per 14 anni e poi me la rubano?"

La paura è che i Social possano rubare tempo prezioso agli adolescenti, o forse che impediscano ai genitori di esercitare facilmente il controllo sui propri figli?

È diffusa l'idea che ci si possa "perdere" nella rete, ma c'è allo stesso tempo una scarsa conoscenza dei pericoli reali potenziali cui Internet espone. Nell'immaginario comune di molti genitori circola la percezione che la Generazione Z sia fatta da giovani-zombie immersi e dispersi nella Rete. Nonostante sia un dato di realtà che molti giovani passino ore ed ore sui Social, anche a scapito delle relazioni "reali", è pur vero che si tratta di uno strumento che permea la loro quotidianità e scandisce status sociali e appartenenze.

Appare inconcepibile, agli occhi dei genitori, l'utilizzo così smodato di Instagram, e l'emergere del bisogno di fotografare e "postare" i più vari momenti della giornata nelle stories o nel feed di Instagram. I confini tra vita privata e vita sui Social sembrano confondersi e ciò potrebbe suscitare inquietudine. Probabilmente i genitori di sentono esclusi da una parte di vita dei propri figli, che è inafferrabile proprio come la Rete nella quale si dispiega.

L'unica soluzione, per un genitore preoccupato, potrebbe essere varcare soglia della diffidenza e tuffarsi nell'universo social.

Identità in costruzione: Chi sono? Chi voglio essere?

La questione della costruzione dell'identità personale è poco approfondita nel film, ma merita una breve riflessione. L'adolescenza è la fase di vita in cui si va maggiormente alla ricerca della propria identità.

Ci si chiede "Chi sono? Chi voglio essere?", si tratta di domande molto complesse che attraversano l'esistenza umana da tempi immemori, ma le ipotetiche risposte risentono inevitabilmente dell'influenza culturale.

Nell'epoca in cui costruire la propria identità si scontra-incontra con gli ideali di vita e di apparenza proposti dagli Influencer, si assiste ad un cambio paradigmatico di esperienza. Gli adolescenti si confrontano con modelli di riferimento "conosciuti" dietro lo schermo di un cellulare e spesso evanescenti, privandosi inconsapevolmente di esperienze e scambi "dal vivo" e senza "filtri".

Inoltre, le relazioni genitori-figli incorrono in un destino ineluttabile: i ruoli restano immutati ma compromessi diversi sono necessari. Questo è un dilemma che va avanti dalla notte dei tempi, ma il mutare della società impone di fermasi a riflettere.

"Genitori vs Influencer" è capace di mostrare gli aspetti negativi e positivi dell'essere social o addirittura Influencer, a prescindere dall'età. Divenire Influencer può garantire benefici e privilegi, seppure fugaci, ma prendersi cura di affetti e rapporti umani resta il cardine di un'esistenza piena di legami insostituibili.

Giulia Cirenei