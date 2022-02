Frank Grillo leader pericoloso nel debutto alla regia del figlio Remy

Frank Grillo sarà il protagonista del debutto alla regia del figlio Remy, già presente nel mondo del cinema come interprete. Il film dal titolo “Man’s Son” segue la storia di una coppia che confonde la realtà con la finzione nel momento in cui decide di fare un provino per un film incentrato sulla figura di Charles Manson.

Frank Grillo diretto dal figlio Remy

Frank Grillo interpreterà il pericoloso leader e sembrerebbe che il periodo al quale si ispira la narrazione sia quello in cui Manson visse nel deserto della California.

La sceneggiatura di “Man’s Son” è stata scritta da Josh Plasse, attore che è apparso in “Grey’s Anatomy”, e Brev Moss. L’inizio della produzione è previsto per questo marzo a Yucca Valley, California.

Per il momento non abbiamo altri dettagli né sulla storia, né sui membri del cast. La pellicola attualmente non ha una data di uscita.

Padre e figlio nel cinema

Frank Grillo è noto per aver vestito i panni di Brock Rumlow nel Marvel Cinematic Universe. L’attore è stato protagonista di un lungometraggio per la prima volta nel 2014 con “The Purge: Anarchia“. Lo stesso anno, Grillo è apparso come protagonista della serie drammatica “Kingdom”, durata tre stagioni, e si è trasformato per la prima volta in Brock Rumlow in “Captain America: The Winter Soldier” di Anthony e Joe Russo.

L’attore ha poi recitato in “Demonic” (2015) di Will Canon, “Captain America: Civil War” (2016) “Avengers: Endgame” (2019) entrambi dei fratelli Russo, “Point Blank – Conto alla rovescia” (2019) di Joe Lynch, “Boss Level” (2021) di Joe Carnahan e “Shattered” (2022) di Luis Prieto con John Malkovich e Cameron Monaghan.

Remy Grillo, che in passato ha lavorato come direttore della fotografia e attore in diversi cortometraggi, con “Man’s Son” debutta alla regia.

Roberta Rosella

23/02/2022