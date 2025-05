I The Shalalalas tornano a Roma: il concerto di presentazione del nuovo album “Just the way we do”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il duo indie-pop The Shalalalas, composto dalla voce di Sara e dalla chitarra di Alex, si prepara a tornare sul palco di Roma con un concerto attesissimo. L’evento, fissato per il 23 maggio al Wishlist Club, coincide con l’uscita ufficiale del loro nuovo album “Just the way we do”, disponibile anche in formato vinile. Questo ritorno non rappresenta solo un momento di celebrazione musicale, ma anche un ritorno alle origini, nella città che ha visto nascere il loro progetto artistico. La serata promette di essere ricca di emozioni e vibrazioni autentiche.

Un percorso musicale che affonda le radici a Roma

Il nuovo album “Just the way we do” segna un’importante evoluzione per il duo, frutto di un lungo percorso musicale che ha preso forma attraverso una profonda affinità umana e una costante ricerca sonora. Composto da sei brani inediti, il disco presenta una varietà di stili che spaziano dal rock all’indie-pop, fino al dream-folk. Ogni traccia ha una propria identità, ma tutte condividono una visione comune che riflette l’essenza del duo. Gli arrangiamenti, curati nei minimi dettagli, creano atmosfere intime che coinvolgono l’ascoltatore, rendendo l’opera un prodotto maturo e consapevole, risultato di anni di lavoro e dedizione.

Collaborazioni e produzione: il tocco di Fabio Grande

La produzione del nuovo lavoro è stata affidata a Fabio Grande, un professionista noto per la sua sensibilità artistica e la capacità di tradurre le visioni dei musicisti in suoni concreti. Grazie al suo intervento, l’album riesce a mantenere un equilibrio perfetto tra melodia e introspezione, rendendo ogni traccia unica e memorabile. “Just the way we do” sarà disponibile non solo in formato digitale, ma anche in vinile, acquistabile sul sito dell’etichetta Bassa Fedeltà e durante i concerti. Questa scelta sottolinea l’importanza del contatto diretto con il pubblico e il valore della musica indipendente, che si distingue per la sua dimensione artigianale.

Un duo che ha conquistato il pubblico

I The Shalalalas non sono nuovi al grande pubblico. Il loro brano “A Week” ha guadagnato notorietà come sigla della serie TV “L’Allieva”, trasmessa in prima serata su Rai 1 e disponibile su Prime Video. Questa visibilità ha permesso al duo di affermarsi nel panorama musicale italiano, dimostrando che un progetto nato dal basso può raggiungere traguardi significativi. La loro carriera è stata costellata di momenti importanti, come la partecipazione tra i finalisti di Sanremo Giovani nel 2017, che ha ulteriormente consolidato la loro presenza sulla scena musicale.

Un concerto ricco di ospiti e significato

Il concerto del 23 maggio al Wishlist Club non sarà solo un semplice evento di presentazione, ma un vero e proprio happening musicale. Sul palco saliranno anche altri artisti, tra cui Aurora D’Amico, Cesare Petulicchio, Valentina Polinori e Paolo Testa. Questa serata corale è pensata per celebrare la musica come un momento di condivisione e un ritorno alle radici. Roma, con le sue bellezze e contraddizioni, farà da cornice a una performance che si preannuncia intensa e coinvolgente, mescolando nuovi brani e l’energia di chi suona “proprio come sa fare”.

Un manifesto musicale di libertà creativa

Il titolo “Just the way we do” va oltre la semplice denominazione di un album; rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti. Questo lavoro è un manifesto personale e musicale, che sottolinea la libertà di esprimersi senza compromessi, rispettando la propria visione artistica. I The Shalalalas tornano a Roma per riaffermare che fare musica significa raccontare la propria essenza, senza filtri. Con un album che suona sincero, vivo e profondamente umano, il duo si prepara a lasciare un segno indelebile nel cuore dei propri fan.

