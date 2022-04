Firestarter: trailer ufficiale del film al cinema dal 12 maggio

É stato rilasciato il trailer ufficiale di “Firestarter” pellicola diretta da Keith Thomas, che riadatta per il grande schermo il classico di Stephen King. Il film uscirà nelle sale il 12 maggio.

Firesterter: una bambina con un dono speciale

Uscirà il 12 maggio distribuito da Universal Pictures, “Firestarter” realizzato a partire da una sceneggiatura di Scott Teems (“Halloween Kills“). Il film è prodotto da Jason Blum (“Halloween”, “L’Uomo Invisibile“) per Blumhouse e dal premio Oscar® Akiva Goldsman (“Io Sono Leggenda”, “Constantine”) per Weed Road Pictures. I produttori esecutivi sono Ryan Turek, Gregory Lessans, Scott Teems, Martha De Laurentiis, J.D. Lifshitz e Raphael Margul.

Il film segue la storia di Charlie una bambina con un potere speciale che fa gola a un’oscura agenzia federale che vuole sfruttarla per trasformare il suo ‘dono’ in un’arma di distruzione di massa. La ragazzina, infatti, ha straordinari poteri pirocinetici che possono diventare molto pericolosi se non controllati.

Per più di dieci anni, i genitori Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon) sono fuggiti, cercando per impedire che la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong) fosse catturata.

Andy, inoltre, ha insegnato alla bambina a controllare il fuoco che viene acceso dalla rabbia o dal dolore, sebbene tale controllo inizia a sfuggire quando Charlie compie 11 anni.

A causa di un incidente la posizione della famiglia diventa nota ai suoi persecutori, tanto che un misterioso agente (Michael Greyeyes) avrà il compito di catturare Charlie che tuttavia ha ben altri piani.

Firestarter: il trailer

