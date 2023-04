6 film per ragazzi da vedere su Netflix

Netflix è una delle piattaforme streaming più utilizzate al mondo. Non c’è da stupirsi, visto il vastissimo catalogo di film e serie tv che la piattaforma propone, accontentando tutte le fasce di età. Oltre ad avere molti film e serie per adulti, Netflix propone anche molti film per ragazzi e adolescenti. Ecco una classifica con i migliori 10 film per ragazzi da vedere da soli o in compagnia.

1. Harry Potter – la saga

Poco tempo fa Netflix ha deciso di fare un grandissimo regalo ai fan, e anche a coloro che non lo avevano ancora visto, rendendo disponibile tutta la saga di Harry Potter sulla piattaforma. Tratti dai famosissimi romanzi di J.K. Rowling, i film del maghetto e dei suoi due amici Ron ed Hermione sono conosciuti in tutto il mondo e contano milioni e milioni di fan. Una saga avvincente formata da 8 film in cui seguirete le avventure di Harry Potter: un bambino sopravvissuto al tentato omicidio da parte del mago più potente della storia che scoprirà, nel giorno del suo undicesimo compleanno, di essere un mago. Da questo momento in poi, Harry entrerà a far parte della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove incontrerà Ron ed Hermione, i suoi amici più fidati. I tre si ritroveranno ad affrontare mille avventure, riuscendosi a cacciare nelle situazioni peggiori.

2. Il Castello errante di Howl

Il Castello errante di Howl è uno dei capolavori dello Studio Ghibli, diretto da Hayao Miyazaki. Il film d’animazione, uscito nel 2004, ha riscosso, e riscuote ancora oggi, un grandissimo successo, rimanendo sempre attuale. Protagonisti della storia sono Sophie, una ragazza ingenua ma intraprendente, e Howl, un mago che vive in un castello mobile costituito da tanti pezzi di metallo messi insieme. Sophie, dopo essere stata trasformata in un’anziana signora dalla strega delle Lande, troverà rifugio nel castello di Howl, ma quest’ultimo non sa che dietro una vecchia signora si nasconde una bellissima ragazza. Un film per ragazzi e adulti, che affronta il tema della guerra e della sofferenza ma anche dell’amore e dell’amicizia. Una storia che vi rimarrà nel cuore.

3. Enola Holmes

Enola Holmes è un film prodotto da Netflix uscito nel 2020 e con un cast d’eccezione formato da: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin e Helena Bonham Carter. La protagonista è Enola, interpretata da Millie, la minore dei fratelli Holmes. Un giorno, al suo risveglio, la ragazza scoprirà che sua madre è scomparsa. Non potendo fare affidamento su nessuno, se non su se stessa, Enola metterà in atto tutti gli insegnamenti di sua madre per ritrovarla. Un viaggio che la porterà a calarsi nel ruolo dell’investigatrice in un mondo maschilista e patriarcale. Tra enigmi, indovinelli e indizi, Enola scoprirà dei lati nascosti di sua madre che non avrebbe mai immaginato.

4. La Fabbrica di Cioccolato

La Fabbrica di Cioccolato è un grande classico per ragazzi. Il film, diretto da Tim Burton e tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl, uscì nelle sale cinematografiche nel 2005. Nonostante ad oggi siano passati quasi 20 anni, rimane una storia stravagante e simpatica che, grazie alla creatività di Tim Burton, vi porterà in un mondo completamente folle. Il protagonista è Charlie Bucket, un bambino povero che vive con sua mamma e i suoi nonni in una catapecchia. Un giorno, Willy Wonka, il proprietario della più famosa fabbrica di cioccolato al mondo, indice un concorso per aprire a 5 vincitori i cancelli della sua fabbrica e mostrare cosa nasconde. Tra i fortunati ci sarà proprio Charlie, che troverà il biglietto d’oro all’interno di una barretta: inizierà così la sua avventura, insieme ad altri 4 partecipanti, all’interno della fabbrica di cioccolato.

5. Dolittle

Dolittle è un film commedia uscito nel 2020 e reso da poco disponibile su Netflix. Protagonista della storia è il Dr. John Dolittle, interpretato da Robert Downey (Iron Man), un uomo capace di parlare con gli animali. Il dottore, infatti, vive in un’enorme casa con i suoi animali come una vera e propria famiglia. Quando però la regina vittoria si ammala, il dottore e i suoi strani amici si imbarcheranno alla ricerca di una cura.

6. Piccole donne

Piccole Donne è un film uscito nel 2019, tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott e diretto da Greta Gerwing. Un classico della letteratura intramontabile nonostante il passare del tempo. Protagoniste della storia sono le 4 sorelle March: Jo, Meg, Beth e Amy. Tutte e quattro adolescenti ma molto diverse tra di loro, ognuna con i propri interessi e passioni. La storia racconta il viaggio di queste sorelle, durante la guerra civile americana, con la loro madre e di come scopriranno, progressivamente, l’importanza dell’amore e della famiglia. Un film con Timotheé Chalamet, Emma Watson e Florence Pugh che vi scalderà il cuore.

