Festival di Cannes 2019: il programma del 19 maggio

Al Festival di Cannes 2019, oggi 19 maggio, saranno presentati in Concorso “Portrait de la jeune fille en feu”di Celine Sciamma, con Valeria Golino e il nuovo film di Terrence Malick “A Hidden Life”. Tra gli ospiti saranno presenti Alain Delon, che ritirerà il premio alla carriera e Diego Maradona, al quale è stato dedicato un documentario. Grande attesa anche per Robert Pattinson, probabile prossimo Batman, che insieme a William Defoe è nella nuova produzione di Robert Eggers, regista del fortunato “The Witch”

Festival di Cannes 2019: i film in Concorso della giornata

Terrence Malick porta sulla Croisette il suo nuovo film “A Hidden Life”, la storia di Franz Jägerstätter, un agricoltore che ha rifiutato di combattere per i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2011 il regista ha vinto la Palma d’Oro con The Tree of Life. Riuscirà a replicarsi? Del film è stata recentemente rilasciata la prima clip, la potete trovare qui sotto

Sarà presentato anche “Portrait de la Jeune Fille en Feu” di Céline Sciamma, terza donna in gara per la Palma D’Oro. La storia è incentrata sulla pittrice Marianne incaricata di fare un ritratto ad una giovane donna appena uscita da un convento. Le due impareranno a conoscersi attraverso la pittura. La protagonista è la compagna della regista Adele Haenel. Nel cast e sul red carpet ci sarà anche Valeria Golino.

Festival di Cannes 2019: Fuori concorso

Asif Kapadia, regista del già fortunato “Amy”, dedica quest’anno un film ad uno dei calciatori più controversi degli ultimi anni. Il suo “Diego Maradona” verrà presentato alle 23:00 presso il Grand Théatre Lumière.

Ma oggi è anche la giornata di Alain Delon, che alle 19:15 riceverà la Palma d’Oro alla carriera. Fascino intramontabile e seducente bellezza francese, è questo il mix perfetto d’ingredienti che hanno reso l’attore un vero e proprio mito della cinematografia internazionale, volto simbolo del cinema francese divenuto una star leggendaria del cinema anni ’60 e ’70. A seguire la proiezione Mr Klein, film del 1976 di Joseph Losey in cui l’attore interpreta un cinico medico nella Parigi occupata del 1942.

Semaine de la critique, Un Certain Regard e Quinzaine des Realisateurs

Due le pellicole oggi presentate nella sezione Semaine de la critique. La prima è “Tu merites un amour” di e con Hafsia Herzi. La musa di A. Kechiche esordisce come regista con questa storia di una donna lasciata dal compagno, che vuole andare da solo in Bolivia. Sarà davvero la fine del loro amore? La seconda è “Ceniza negra” di Sofia Quiros Ubeda. Selva, 13 anni, scopre che quando muori cambi semplicemente pelle. Possiamo trasformarci in lupo, capra, ombra, qualunque cosa possa partorire la nostra immaginazione.

Tra i debutti della sezione Un Certain Regard , oggi sarà il giorno di Christophe Honore e del suo “Chambre 2012“. Tutto inizia con la decisione di Marie di lasciare suo marito dopo 20 anni di matrimonio. Si trasferisce nella camera d’albergo 212, dove la raggiungono tutte le persone della sua vita, intenzionate a comunicarle i propri sentimenti sulla sua decisione.

Per la Quinzaine des realisateurs verranno presentati oggi “The Lighthouse”di Robert Eggers e “Perdrix” di Erwan Le Duc, nel quale recita anche Fanny Ardant. Eggers porta a Cannes, dopo il successo di “The Witch”, la storia di due uomini soli su un’isola al largo del New England, a fine Ottocento. I due protagonisti sono interpretati da Robert Pattinson e Willem Dafoe.