Festival di Berlino 2020: annunciato il programma

Oggi è stato annunciato il programma della 70esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La prestigiosa kermesse si svolgerà dal 20 Febbraio al 1 Marzo 2020 e tra i partecipanti in lizza figurano due pellicole italiane.

Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2020: le opere nostrane

Uno dei film è “Volevo nascondermi”, la storia del pittore Ligabue raccontata da Giorgio Diritti. Per rappresentare sul grande schermo un uomo nelle condizioni particolari di Ligabue, dovute a rachitismo e violenti attacchi di rabbia che ne causarono il ricovero, è stato scelto come interprete Elio Germano, famoso grazie alle sue doti di trasformismo.

L’altro film italiano in gara è “Favolacce”, diretto da Fabio e Damiano D’Innocenzo. Anche qui spicca la presenza di Elio Germano, ma la vicenda è incentrata principalmente su un gruppo di bambini appena undicenni. Si tratta di un racconto corale dalle tinte inquietanti che si sofferma su dei giovani borghesi al confine tra infanzia e adolescenza, condensando questo passaggio con un titolo che mischia “favole” e “parolacce”.

Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2020: la fiducia nel cinema

Carlo Chatrian, direttore artistico della kermesse, ha espresso nel suo discorso l’amore che l’arte del cinema nutre nei confronti dell’umanità tutta, suo eterno soggetto.

Chatrian ha spiegato che, sebbene molte delle pellicole selezionate per la 70° edizione siano caratterizzate da tinte cupe, questo è un semplice risultato della loro attenzione al presente. Questa attenzione non vuole essere pessimista, ma, anzi, vuole esplorare il periodo storico corrente senza filtri per poterne discutere con onestà.

Dietro a tali scelte, a detta di Chatrian, c’è il bisogno non di fare paura, ma di aprire gli occhi.

Gaia Sicolo

29/01/2020

Tutte le opere in competizione

Berlin Alexanderplatz di Burhan Qurbani

DAU. Natasha di Ilya Khrzhanovskiy e Jekaterina Oertel

The Woman Who Ran di Hong Sangsoo

Delete History di Benoît Delépine e Gustave Kervern

The Intruder di Natalia Meta

Bad Tales di Damiano D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo

First Cow di Kelly Reichardt

Irradiated di Rithy Panh

The Salt Of Tears di Philippe Garrel

Never Rarely Sometimes Always di Eliza Hittman

Days di Ming-Liang Tsai

The Roads Not Taken di Sally Potter

My Little Sister di Stéphanie Chuat e Véronique Reymond

There Is No Evil di Mohammad Rasoulof

Siberia di Abel Ferrara

All the Dead Ones di Caetano Gotardo e Marco Dutra

Undine di Christian Petzold

Hidden Away di Giorgio Diritti

Berlinale Special Gala al Berlinale Palast

Onward di Dan Scanlon

Berlinale Special Gala al Friedrichstadt-Palast

Curveball di Johannes Naber

Berlinale Special al Haus der Berliner Festspiele