Tra i vincitori del Festival di Berlino 2019, emerge il film “La paranza dei bambini” per la Migliore Sceneggiatura che segna un grande traguardo per il cinema italiano. La sceneggiatura è firmata oltre che

da Roberto Saviano anche da Maurizio Braucci e Claudio Giovannesi, il regista.

Festival di Berlino 2019: tutti i vincitori

Si aggiudica il premio più prestigioso del Festival di Berlino 2019 il regista Nadav Lapid che ottiene l’Orso d’Oro per il Miglior Film, con il lungometraggio “Synonymes”, la drammatica storia di un giovane israeliano in fuga a Parigi per ritrovare se stesso. Il Gran Premio della Giuria è stato consegnato a François Ozon, che, con “Grâce à Dieu” approfondisce la storia vera di un prete pedofilo vissuto in Francia alla fine degli anni Ottanta.

Vittoria al femminile per la Miglior Regia

L’Orso d’Argento è stato vinto dalla tedesca Angela Schanelec con la pellicola “I Was at Home, But”, sul percorso introspettivo di una madre che ritrova il figlio dopo una fuga adolescenziale.

La giurista Juliette Binoche consegna i premi per il Migliore Attore e la Migliore Attrice a Wang Jingchun e Yong Mei, per l’interpretazione nel film “So Long, My Son” di Wang Xiaoshuai.

Per la sezione Documentario vince Suhaib Gasmelbari con il film “Talking About Trees”, mentre il Miglior Cortometraggio è “Umbra”, nato dalla collaborazione registica di Florian Fischer e Johannes Krell.

Anche il Premio Alfred Bauer viene consegnato a una donna, la regista Nora Fingscheidt per il film drammatico “Sistemsprenger”.

Il Premio per il Miglior Contributo Artistico se lo aggiudica Rasmus Videbæk con “Out Staling Horses” e il Premio della Giuria Ecumenica, Teona Strugar Mitevska con “God exists, her name is Petrunija”.

Festival di Berlino 2019: ecco i vincitori

Competition

The Kindness of Strangers di Lone Scherfig

A Tale of Three Sisters di Emin Alper

Grâce à Dieu di Francois Ozon

Elisa & Marcela di Isabel Coixet

Ghost Town Anthology di Denis Cote

God Exists, Her Name is Petrunya di Teona Strugar Mitevska

I Was at Home, But di Angela Schanelec

Mr. Jones di Agnieszka Holland

Ondog di Wang Quan’an

One Second di Zhang Yimou

Out Stealing Horses di Hans Petter Moland

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

So Long, My Son di Wang Xiaoshuai

Synonyms di Nadav Lapid

System Crasher di Nora Fingscheidt

The Ground beneath My Feet di Marie Kreutzer

The Golden Glove di Fatih Akin

Barbara Sebastiani

18/02/2019