Secondo quanto riporta Deadline il Festival di Berlino nomina sei vincitori dell’Orso d’oro come giuria internazionale per il Festival 2021.

Il Festival di Berlino non si arrende al Covid

La Berlinale, per l’insolita edizione di quest’anno, ha optato per un format nuovo ed originale. É stata scelta infatti una giuria composta da sei ex vincitori dell’Orso d’oro (il primo premio del festival) che si riuniranno durante l’evento di marzo per decidere i film da premiare.

Come annunciato in precedenza, il festival si svolgerà in due fasi, un “Industry Event” per gli addetti ai lavori, dal 1al 5 marzo, che includerà il mercato cinematografico europeo e la presentazione del programma del festival ai delegati del settore. Questo primo evento sarà seguito da un festival a cui potrà partecipare il pubblico berlinese, dal 9 al 20 giugno.

I nomi della giuria

La giuria si riunirà a Berlino durante il primo evento di marzo e guarderà il cartellone dei film in concorso sul grande schermo. Quella stessa settimana saranno annunciati i vincitori che dovrebbero poi essere premiati a giugno con una cerimonia in presenza.

Si tratta di sei registi che sono espressione di sei modi diversi di fare cinema, un cinema personale e significativo, e che fanno parte della storia del festival. In questo momento é un segno di speranza vedere i vincitori del concorso sostenere i loro colleghi.

I membri della giuria della 71edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino sono:

Mohammad Rasoulof (Iran) regista del film vincitore dell’orso d’oro There is No Evil, 2020

(Iran) regista del film vincitore dell’orso d’oro There is No Evil, 2020 Nadav Lapid (Israele) direttore del film vincitore dell’Orso d’Oro Sinonimi, 2019

(Israele) direttore del film vincitore dell’Orso d’Oro Sinonimi, 2019 Adina Pintilie (Romania) regista del film vincitore dell’Orso d’Oro Touch Me Not, 2018

(Romania) regista del film vincitore dell’Orso d’Oro Touch Me Not, 2018 Ildikó Enyedi (Ungheria) regista del film vincitore dell’Orso d’Oro On Body and Soul, 2017

(Ungheria) regista del film vincitore dell’Orso d’Oro On Body and Soul, 2017 Gianfranco Rosi (Italia) regista del film vincitore dell’Orso d’Oro Fire At Sea, 2016

(Italia) regista del film vincitore dell’Orso d’Oro Fire At Sea, 2016 Jasmila Žbanić (Bosnia ed Erzegovina) regista del film vincitore dell’Orso d’Oro Grbavica, 2006

Le selezioni della Berlinale saranno pubblicate nelle seguenti date:

8 febbraio 2021: Retrospettiva e generazione

9 febbraio 2021: Berlinale Shorts, Forum and Forum Expanded

10 febbraio 2021: Encounters, Panorama e Perspektive Deutsches Kino

11 febbraio 2021: Concorso e Berlinale Special

Maria Bruna Moliterni

01/02/2021