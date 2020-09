Festa Del Cinema di Roma: “Soul” aprirà la quindicesima edizione

“Soul”, il nuovo film Disney e Pixar firmato dal premio Oscar Pete Docter, aprirà la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà nella capitale dal 15 al 25 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica.

Festa del cinema di Roma: un’apertura firmata Disney Pixar

Ad annunciare il film d’apertura è stato il Direttore Artistico Antonio Monda: “Ritengo che la Pixar rappresenti una delle novità più entusiasmanti e rivoluzionarie avvenute nel cinema negli ultimi trent’anni. Sono orgoglioso ed estremamente felice di poter inaugurare la quindicesima edizione della Festa del Cinema con un film straordinario che riesce a parlare a tutti: “Soul” esalta la dimensione internazionale che abbiamo dato in questi anni alla Festa. Ancora una volta, la Pixar riesce a commuovere, divertire, far riflettere e, soprattutto, a raggiungere la profondità nella leggerezza”.

Cosa ci rende ciò che siamo?

Il regista, sceneggiatore, animatore e produttore statunitense Pete Docter, attuale Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios, vincitore di due Premi Oscar per “Up” e “Inside Out”, con “Soul” porta il pubblico ad affrontare domande su temi universali: da dove provengono le nostre passioni, i sogni che ci ispirano e gli interessi che ci animano? Che cosa ci rende davvero ciò che siamo?

Il protagonista di “Soul” è Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione di suonare nel migliore locale jazz della città. Un piccolo passo falso lo proietterà dalle strade di New York fino a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non capisce il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle questioni più rilevanti della nostra esistenza.

“Soul” è prodotto da Dana Murray, nominata all’Academy Award per il cortometraggio “Lou”, e codiretto dal drammaturgo Kemp Powers (“One Night in Miami”). Il film ospita alcune composizioni jazz firmate dal celebre pianista Jon Batiste mentre ai vincitori dell’Oscar Trent Reznor e Atticus Ross (“The Social Network”) dei ‘Nine Inch Nails’ è affidata la colonna sonora originale.

Maria Grazia Bosu

17/08/2020