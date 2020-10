Festa del Cinema di Roma 2020: programma del 25 ottobre

Si chiude oggi, 25 ottobre, la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nel corso della giornata, sarà annunciato il ‘Premio del Pubblico BNL’, in collaborazione con il Main Partner della Festa del Cinema, BNL Gruppo BNP Paribas. Il film vincitore è il più votato dagli spettatori in occasione della prima replica dei titoli della Selezione Ufficiale presso il My Cityplex Savoy. Il pubblico potrà assistere alle ore 20:00 alla replica del film vincitore che si terrà presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica e al My Cityplex Europa.

Festa del Cinema di Roma 2020: il racconto del lockdown di Gabriele Salvatores

Alle ore 17.00 presso la Sala Sinopoli per la Festa del Cinema 2020 sarà proiettato “Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown” di Gabriele Salvatores che porta sul grande schermo un intimo racconto degli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze Italiane vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, alle riprese domestiche.

Alle ore 21.30 al MAXXI è prevista la proiezione della versione restaurata di “In nome della legge” di Pietro Germi. Il film racconta la storia del pretore Guido Schiavi, che, giunto in un paese siciliano, entra in contrasto con un latifondista locale, il barone Lo Vasto, con i mafiosi del posto, con l’omertà della gente.

Tanti gli appuntamenti di quest’ultima giornata

Nel programma dei ‘Film della nostra vita’ per la Festa del Cinema 2020, il MAXXI ospiterà alle ore 18.30 la proiezione di “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg scelto dal Direttore Artistico della Festa del Cinema Antonio Monda.

Sempre al MAXXI alle ore 16.30 si terrà la replica di “Disco Ruin – 40 anni di club culture italiana” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.

Al MACRO alle ore 19.00, per la sezione ‘Fedeltà/Tradimenti’, Leonardo Colombati parlerà della trasposizione cinematografica del celebre romanzo ‘Tom Jones’. Le proiezioni che si terranno presso l’Arena del Teatro Tor Bella Monaca saranno “L’amore non si sa” di Marcello Di Noto alle ore 19.30 e “Porto Rubino – Storie, canzoni e lupi di mare” di Fabrizio Fichera alle ore 21:00. La rassegna ospitata da alcune celebri librerie indipendenti della Capitale prevede la proiezione di “L’amore non si sa”, alla presenza del regista Marcello Di Noto (Acilia Libri ore 17:00).

Le repliche in programma al My Cityplex Savoy saranno: “Donna di quadri – Graziella Lonardi Buontempo” di Gabriele Raimondi alle ore 16, “Francesco” di Evgeny Afineevsky alle ore 18.30 e “Fuori era primavera Viaggio nell’Italia del lockdown” di Gabriele Salvatores alle ore 21.30 in Sala 1; “Vera & Giuliano” di Fabrizio Corallo alle ore 17.30 in Sala 2. Al My Cityplex Europa avrà luogo la proiezione in replica di “Soul” di Pete Docter alle ore 16.

Maria Grazia Bosu