In Sala Sinopoli alle 16.30 il cantautore, polistrumentista e compositore inglese Thom Yorke sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato col pubblico in cui ripercorrerà la sua carriera e parlerà delle grandi colonne sonore della storia del cinema.

Alle ore 19.00, nella stessa sala, sarà presentato “Cosa sarà” di Francesco Bruni, film di chiusura della quindicesima edizione della Festa del Cinema. Il cineasta romano, pluripremiato sceneggiatore di film quali “Ovosodo”, “La prima cosa bella”, “Il capitale umano” di Paolo Virzì, con cui realizza da anni un felice sodalizio artistico, e di serie televisive come “Il commissario Montalbano”, torna alla regia dopo i successi di “Scialla!” e “Tutto quello che vuoi”. Protagonista del film è Kim Rossi Stuart nei panni di Bruno, un uomo con difficoltà al lavoro e in famiglia, che non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia, e confronta con un’ematologa, tutto ciò che segue, le cure, la ricerca di un donatore. La malattia cambierà profondamente l’uomo, che inizierà un percorso di crescita attraverso il quale muteranno i suoi rapporti interpersonali.

Alle 16.00 in Sala Petrassi per la Festa del Cinema 2020 verrà proiettata la versione restaurata di “Padre Padrone” di Paolo e Vittorio Taviani, Palma d’oro nel 1977. Ispirato all’autobiografia di Gavino Ledda, il film ne segue il percorso di formazione ed emancipazione, da pastorello sardo, strappato alla scuola e alla comunità dal padre, alla laurea in glottologia.

Alle 21.30 il MAXXI ospiterà la proiezione del documentario “Donna di quadri – Graziella Lonardi Buontempo” di Gabriele Raimondi che dice: “Figlia di una borghesia illuminata e sperimentale, ideatrice di mostre epocali, mecenate e amica personale di artisti quali Andy Warhol, che la ritrasse, Burri, Pistoletto, Kounellis, fu una grande Donna di Quadri, dal cuore palpitante per l’arte e la letteratura”.

Alle 20.30, presso il Teatro Studio Gianni Borgna, Francesco Montanari e il duo di producer Coreless Collective interpreteranno dal vivo rispettivamente il testo e la colonna sonora originale del “Giro del Palazzo”, mentre dietro di loro verranno proiettate le immagini del progetto. Il reading è legato alla mostra, ospitata presso il Foyer della Sala Sinopoli nei giorni della Festa, che racconta – attraverso una narrazione fotografica e audiovisiva composta da foto, testo, voce e suono – il periodo del lockdown, dal 9 marzo al 4 maggio 2020.

Al MACRO alle 19:00, per la sezione ‘Fedeltà/Tradimenti’, Chiara Valerio parlerà della trasposizione cinematografica della celebre opera letteraria ‘Dracula’. La Casa del Cinema ospiterà alle 18:00 un film della retrospettiva dedicata a Satyajit Ray: “The Lonely Wife”. Per i ‘Film della nostra vita’, alle 16:00 al MAXXI sarà la volta di “The Day the Earth Stood Still” di Scott Derrickson, scelto dal selezionatore Richard Peña che lo considera “un classico della fantascienza, visionario e provocatorio”. L’Arena del Teatro Tor Bella Monaca ospiterà “Siamo in un film di Alberto Sordi?” di Steve della Casa e Caterina Taricano.

Nella rassegna ospitata da alcune celebri librerie indipendenti della Capitale, si terranno le proiezioni di “L’amore non si sa”, alla presenza del regista Marcello Di Noto (Libreria Piave ore 17:00) e “Song ‘e Napule” dei Manetti Bros. (Acilia Libri ore 17:00).

Le repliche in programma al My Cityplex Savoy prevedono “Marino y Esmeralda” di Luis R. Garza alle ore 16:00, “Herself” di Phyllida Lloyd alle ore 18.30 e “Cosa sarà” di Francesco Bruni alle ore 21.30 in Sala 1; “Romulus” di Matteo Rovere alle ore 17.30, “La Fellinette” di Francesca Fabbri Fellini e “Fellinopolis” di Silvia Giulietti alle ore 20.30 in Sala 2.

Al My Cityplex Europa si terranno le proiezioni in replica di “Herself” di Phyllida Lloyd alle ore 19:00 e “Supernova” di Harry Macqueen alle ore 21.30.

