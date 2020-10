Festa del Cinema di Roma 2020: il programma di giovedì 15 ottobre

Anche quest’anno, la Festa del Cinema di Roma si terrà nell’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della città eterna.

“Soul” film d’apertura alla Festa del Cinema di Roma

Alle ore 19.30 iniziano le danze con “Soul”, il film targato Disney – Pixar, firmato dal premio Oscar Pete Docter, che ha per protagonista Joe, un insegnante di musica che ha l’occasione di suonare in uno dei migliori locali jazz di New York, ma si vede catapultato in un luogo incredibile, in cui le anime vengono plasmate prima di andare sulla Terra.

Ritornare alla propria vita non sarà semplice.

Il pubblico potrà assistere al film in replica alle ore 20 presso la Sala Petrassi.

Per gli appassionati che vorranno assistere al red carpet che precederà la proiezione, alle 18:30, sarà necessario prenotarsi preventivamente sul sito o sull’App della Festa del Cinema di Roma, e seguire poi le indicazioni per raggiungere il posto assegnato.

Il regista Pete Docter sarà inoltre protagonista alle ore 16.30 in Sala Petrassi di un Incontro Ravvicinato on-air durante il quale riceverà il Premio alla Carriera della quindicesima edizione della Festa del Cinema in qualità di Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios.

Alice nella città: si parte con “Stray” e “Io sto bene”

Anche Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alla giovani generazioni, apre i battenti domani. Si inizia alle ore 18.30 al Cinema Caravaggio (via Giovanni Paisiello 24) con il primo titolo in Concorso il commovente “Stray”, di Elisabeth Lo, film rivelazione del Tribeca Film Festival 2020.

E’ il crudo racconto di una città spaccata da molteplici divisioni, il tutto visto attraverso gli occhi di tre cani randagi che vagano per Istanbul.

A seguire, alle 20:30, sempre al Caravaggio, un film del settore Fuori Concorso Italia, “Io sto bene”, di Donato Rotunno, presentato alla presenza del regista e del cast, tra cui Sara Serraiocco, Marie Jung e Vittorio Nastri.

Tra i tanti ospiti attesi, alla Festa del Cinema di Roma,per questa serata inaugurale l’attrice Claudia Potenza e i giurati Paola Minaccioni e Dario Albertini.

Maria Grazia Bosu

14/10/2020