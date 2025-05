Eurovision Song Contest 2025: La finale conquista quasi il 34% di share

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 ha registrato un successo straordinario, attirando milioni di telespettatori e confermando la popolarità dell’evento musicale in Italia e all’estero. La serata, trasmessa su Rai1 e commentata da Gabriele Corsi e BigMama, ha visto la partecipazione di artisti provenienti da tutta Europa, culminando in un risultato che ha superato le aspettative. Con un pubblico di 4.756.000 spettatori e un impressionante 33.9% di share, l’Eurovision ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

I risultati di ascolto della finale

La finale dell’Eurovision ha ottenuto ascolti stellari, confermandosi come uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. Con 4.756.000 spettatori, la serata ha raggiunto un share del 33.9%, un dato che mette in luce l’interesse del pubblico per la manifestazione. Al contrario, Canale5 ha proposto il film “Corro da te“, che ha totalizzato solo 1.639.000 spettatori e uno share del 10.6%, evidenziando la differenza di attrattiva tra i due programmi. Rai può festeggiare questo successo e prepararsi per l’edizione del prossimo anno, che si svolgerà in Austria. La vittoria di JJ ha suscitato entusiasmo, specialmente considerando che ha scongiurato la vittoria di Israele, un risultato che ha sollevato polemiche nei mesi precedenti.

Le performance italiane all’Eurovision

Italia ha dimostrato ancora una volta la sua forza nel contesto dell’Eurovision, mantenendo una posizione di rilievo nella classifica finale. Lucio Corsi ha conquistato un onorevole quinto posto, un risultato che non era affatto scontato. Dal 2017, l’Italia non è mai scesa al di sotto delle prime dieci posizioni, un traguardo che pochi altri paesi delle Big Five possono vantare. In contrasto, San Marino ha chiuso la classifica con Gabry Ponte e la sua canzone “Tutta l’Italia“, un esito deludente che ha suscitato discussioni tra i fan. La performance di Corsi ha dimostrato il talento e la creatività degli artisti italiani, contribuendo a consolidare la reputazione del paese nel panorama musicale europeo.

Ascolti televisivi del 17 maggio

Oltre all’Eurovision, il 17 maggio ha visto una varietà di programmi in onda su diverse reti. Su Rai2, la serie “F.B.I.” ha attratto 792.000 spettatori, raggiungendo un share del 4.4%, mentre “F.B.I. International” ha registrato 666.000 spettatori e un 4%. Rai3 ha trasmesso “Sapiens – Un Solo Pianeta“, che ha ottenuto 452.000 spettatori e un 2.9% di share. Su Rete4, il film “Le ali della libertà” ha conquistato 690.000 spettatori, pari al 4.7%. Italia1 ha presentato “Animali fantastici – I segreti di Silente“, attirando 944.000 spettatori e un 6.1% di share, mentre La7 ha trasmesso “In Altre Parole“, con 893.000 spettatori e un 5.3%. Infine, su Tv8, “4 Ristoranti” ha divertito 327.000 spettatori , e sul Nove, “Accordi & Disaccordi” ha raccolto 423.000 spettatori, pari al 2.7% di share. Questi dati evidenziano la varietà dell’offerta televisiva e l’interesse del pubblico per diversi generi di intrattenimento.

