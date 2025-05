Austria trionfa all’Eurovision Song Contest 2025: la classifica finale e i momenti salienti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si è concluso con un grande spettacolo di musica e emozioni, portando alla ribalta artisti provenienti da tutta Europa. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi paesi, ha premiato l’Austria con la vittoria del microfono di cristallo, grazie alla performance di JJ con il brano “Wasted Love“. La competizione ha riservato sorprese e momenti di tensione, rendendo la serata memorabile per i fan della musica.

La vittoria dell’Austria e la classifica finale

L’Austria ha conquistato il primo posto all’Eurovision Song Contest 2025, grazie all’interpretazione di JJ, che ha incantato il pubblico con la sua canzone “Wasted Love“. La performance ha catturato l’attenzione non solo per la melodia accattivante, ma anche per l’intensità emotiva trasmessa dall’artista. Al secondo posto si è classificato Israele, rappresentato da Yuval Raphael con il brano “New Day Will Rise“, mentre la Svezia ha ottenuto la medaglia di bronzo con “Bara Bada Bastu” interpretata da KAJ.

L’Italia, rappresentata da Lucio Corsi con “Volevo Essere Un Duro“, ha ottenuto un rispettabile quinto posto, dimostrando la qualità della musica italiana in un contesto internazionale. Tuttavia, non tutte le partecipazioni hanno avuto la stessa fortuna. Gabry Ponte, noto deejay italiano, ha gareggiato per San Marino, ma ha chiuso la finale in ultima posizione, suscitando delusione tra i suoi fan.

Durante l’annuncio delle votazioni, un episodio controverso ha catturato l’attenzione. La band britannica Remember Monday, che ha presentato il brano “What The Hell Just Happened?“, ha mostrato il proprio disappunto per aver ricevuto zero punti, con un gesto provocatorio da parte della cantante. Questo momento ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i commentatori.

Momenti salienti della serata

La serata dell’Eurovision è stata caratterizzata da diversi momenti memorabili, tra cui l’esibizione di Michelle Hunziker. La conduttrice, tra le figure di spicco dell’evento, ha deciso di omaggiare l’Italia cantando “Volare” di Domenico Modugno, un brano iconico che ha fatto la storia della musica italiana. Tuttavia, il suo omaggio è stato interrotto da un’imprevista pausa pubblicitaria della Rai, lasciando il pubblico italiano a bocca asciutta e senza la possibilità di godere della performance.

Questo episodio ha sollevato polemiche tra i telespettatori, che si sono lamentati sui social media per la mancata visione di un momento così significativo. La serata, pur con i suoi imprevisti, ha messo in evidenza il potere della musica di unire le persone, anche in situazioni inaspettate.

La classifica completa dell’Eurovision Song Contest 2025

Ecco la classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti di talento:

Austria | JJ – Wasted Love Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Grecia | Klavdia – Asteromáta Francia | Louane – maman Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray Svizzera | Zoë Më – Voyage Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME Olanda | Claude – C’est La Vie Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA Germania | Abor & Tynna – Baller Lituania | Katarsis – Tavo Akys Malta | Miriana Conte – SERVING Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter Gran Bretagna | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Armenia | PARG – SURVIVOR Portogallo | NAPA – Deslocado Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Danimarca | Sissal – Hallucination Spagna | Melody – ESA DIVA Islanda | VÆB – RÓA San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

L’Eurovision Song Contest 2025 ha dimostrato ancora una volta di essere un palcoscenico di grande rilevanza per la musica europea, con artisti che hanno saputo esprimere la loro creatività e passione. La manifestazione ha offerto un mix di emozioni, sorprese e momenti indimenticabili, contribuendo a consolidare il suo status di evento di riferimento nel panorama musicale internazionale.

