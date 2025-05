Eurovision Song Contest 2025: La finale di Basilea tra emozioni e divertimento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 17 maggio 2025, la città svizzera di Basilea ha ospitato la finale dell’Eurovision Song Contest, un evento musicale che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Con la conduzione di Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker, la serata ha offerto un mix di musica, risate e momenti indimenticabili, rendendo omaggio alla cultura italiana e celebrando la diversità musicale europea.

La vittoria dell’Austria e i brani indimenticabili

L’Austria ha trionfato in questa edizione con il cantante JJ, considerato uno dei favoriti fin dall’inizio della competizione. La finale ha visto un’ampia varietà di esibizioni, con canzoni che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico. L’Eurovision 2025 ha presentato brani che si sono distinti per la loro originalità e capacità di rimanere impressi nella memoria degli ascoltatori.

Le giurie internazionali, per la prima volta, hanno distribuito i loro dodici punti bonus a un numero sorprendentemente elevato di paesi, dimostrando la qualità e la varietà delle proposte musicali. Tra i brani più apprezzati ci sono stati “Espresso Macchiato” e “Esa Divina”, ma anche “Volevo Essere un Duro” di Lucio Corsi e “Maman” di Louane, che hanno saputo toccare le corde emotive del pubblico. Le esibizioni sono state curate con grande attenzione, come quella di Erika Vikman dalla Finlandia, che ha sorpreso tutti volando su un missile a forma di microfono, mentre JJ ha incantato con una performance che lo vedeva su una barca in mezzo al mare.

Michelle Hunziker e il suo omaggio all’Italia

Michelle Hunziker, insieme alle sue colleghe, ha saputo intrattenere il pubblico con simpatia e una buona dose di umorismo. In apertura dello show, le conduttrici hanno scherzato sulla puntualità svizzera e hanno recitato una scenetta divertente in cui cercavano il trofeo scomparso del vincitore. La Hunziker ha anche voluto esprimere il suo orgoglio per le radici italiane, parlando in italiano e indossando due abiti sartoriali di Giorgio Armani color oro, che l’hanno resa un simbolo di stile durante la serata.

La sua presenza ha rappresentato un legame forte con il Bel Paese, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale per gli spettatori italiani. La conduzione di Michelle ha aggiunto un tocco di eleganza e vivacità, rendendo la serata memorabile.

Momenti emozionanti sul palco

La finale dell’Eurovision 2025 ha regalato momenti di grande emozione, sia per i partecipanti che per il pubblico a casa. Molti artisti hanno mostrato segni di commozione al termine delle loro esibizioni, e anche Michelle Hunziker non ha potuto nascondere la sua emozione durante le votazioni finali.

Tra le performance più toccanti, quella di Louane con “Maman” ha colpito profondamente gli spettatori, grazie a una scenografia suggestiva con una clessidra che simboleggiava il tempo e la memoria. Anche Claude, il musicista olandese, ha saputo emozionare il pubblico con un’esibizione in cui, alla fine, si è guardato allo specchio, evocando ricordi d’infanzia. Questi momenti hanno reso la serata non solo un evento musicale, ma anche una celebrazione di storie personali e di connessioni emotive.

Un mix di divertimento e commento irriverente

L’Eurovision Song Contest non è solo una competizione musicale, ma anche una festa all’insegna del divertimento. L’edizione 2025 ha visto il commento vivace e irriverente di Gabriele Corsi e Big Mama, che hanno saputo alleggerire la tensione durante il momento cruciale della rivelazione dei voti. Big Mama ha intrattenuto il pubblico con battute spiritose, commentando con ironia le lingue straniere e interagendo con il suo compagno di avventura, definendolo “professore sexy”.

In un momento di interazione con il pubblico, Big Mama ha risposto a chi la criticava, affermando di essere felice della vita e di apprezzare ogni aspetto dell’evento. Le sue battute sui paesi che non votavano l’Italia, come la Lettonia, hanno strappato sorrisi e risate, dimostrando che l’Eurovision è anche un’occasione per divertirsi e celebrare la musica in modo spensierato.

