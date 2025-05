Michelle Hunziker sul palco dell’Eurovision: la sua esibizione non va in onda su Rai Uno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michelle Hunziker ha fatto il suo debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest, ma la sua performance non è stata trasmessa su Rai Uno a causa di un’interruzione pubblicitaria. La conduttrice, nota per il suo ruolo a Striscia la Notizia, ha partecipato alla finale dell’Eurovision tenutasi all’Arena St. Jakobshalle di Basilea, dove ha condiviso il palco con le colleghe Hazel Brugger e Sandra Studer. Questo evento ha suscitato grande attesa e curiosità, soprattutto per il legame della Hunziker con la musica italiana e il suo sogno di esibirsi in un contesto così prestigioso.

L’esibizione di Michelle Hunziker e l’omaggio a Domenico Modugno

Durante la serata, Sandra Studer ha cantato “Canzone Per Te”, un brano italiano che ha fatto la storia dell’Eurovision nel 1991. Subito dopo, Michelle Hunziker ha avuto l’opportunità di esibirsi con “Volare “, il celebre pezzo di Domenico Modugno che ha rappresentato l’Italia nel 1958. La performance ha rappresentato un momento di grande emozione, non solo per la Hunziker, ma anche per il pubblico presente e per i milioni di telespettatori che seguivano l’evento.

Tuttavia, mentre Michelle cantava, Rai Uno ha mandato in onda un blocco pubblicitario, interrompendo la trasmissione della sua esibizione. Questo ha suscitato reazioni deluse sui social media, con molti utenti che hanno espresso il loro disappunto per aver perso un momento così significativo. La Rai ha poi chiarito che l’interruzione pubblicitaria era programmata e non rappresentava un errore, ma una scelta necessaria per le emittenti collegate all’evento.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker sul suo sogno di condurre l’Eurovision

Nei giorni precedenti alla finale, Michelle Hunziker aveva condiviso le sue emozioni riguardo alla sua partecipazione all’Eurovision. La conduttrice ha rivelato che condurre l’evento era un sogno che coltivava da tempo. Ha spiegato che, nonostante le difficoltà legate alla programmazione di Striscia la Notizia, è riuscita a ottenere il permesso di partecipare solo per la serata finale.

Hunziker ha sottolineato quanto fosse importante per lei questo evento, non solo per il suo legame con la Svizzera, ma anche per il valore simbolico di rappresentare l’Italia in una manifestazione così seguita a livello mondiale. Ha menzionato che lo show è seguito da circa 200 milioni di persone, rendendo l’opportunità di esibirsi ancora più speciale. Nonostante le sue responsabilità lavorative, la Hunziker ha espresso gratitudine per l’opportunità di partecipare a questo evento unico.

Reazioni del pubblico e impatto sui social media

La notizia dell’interruzione della performance di Michelle Hunziker ha generato un acceso dibattito sui social media. Molti fan hanno espresso il loro rammarico per non aver potuto vedere la sua esibizione, sottolineando l’importanza di momenti come questi per la cultura musicale italiana. Tweet e post sui social hanno evidenziato il disappunto degli spettatori, che si sono sentiti privati di un’esperienza significativa.

La situazione ha messo in luce anche il tema delle interruzioni pubblicitarie durante eventi di grande rilevanza, sollevando interrogativi sulle scelte editoriali delle emittenti. La Hunziker, con il suo carisma e la sua passione per la musica, ha comunque lasciato un segno importante nella storia dell’Eurovision, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sul talento italiano in un contesto internazionale.

