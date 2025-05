Austria trionfa all’Eurovision Song Contest 2025: Lucio Corsi si piazza quinto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si è svolta sabato 17 maggio a Basilea, in Svizzera, attirando l’attenzione di milioni di spettatori in tutta Europa. L’evento, considerato uno dei più prestigiosi nel panorama musicale continentale, ha visto l’Italia rappresentata da Lucio Corsi, il quale ha portato sul palco il suo brano “Volevo essere un duro“. Nonostante la sua performance distintiva, Corsi ha ottenuto un ottimo quinto posto, dimostrando il suo talento e la sua capacità di emergere in un contesto altamente competitivo.

La vittoria dell’Austria con JJ e il brano “Wasted Love“

Il grande vincitore della serata è stato JJ, rappresentante dell’Austria, che ha incantato il pubblico con il suo brano “Wasted Love“. Già considerato un favorito dai bookmakers prima dell’inizio della competizione, JJ ha saputo confermare le aspettative, conquistando il primo posto con una performance che ha mescolato emozione e abilità vocale. La sua vittoria segna un importante traguardo per la musica austriaca, che ha saputo farsi notare in un evento di così grande rilevanza.

Le altre posizioni in classifica

La competizione è stata serrata e ha visto anche altri artisti brillare. Al secondo posto si è classificata l’israeliana Yuval Raphael, che ha presentato un brano coinvolgente, mentre il rapper estone Tommy Cash ha conquistato il terzo posto con “Espresso Macchiato“, un pezzo che ha suscitato grande interesse e dibattito tra i fan. Lucio Corsi, pur non avendo raggiunto il podio, ha dimostrato di avere un forte seguito e ha ricevuto apprezzamenti per la sua proposta musicale, che si distacca dalle sonorità più commerciali tipiche della manifestazione.

La performance di Gabry Ponte e la sorpresa finale

Un risultato inaspettato ha riguardato Gabry Ponte, che ha rappresentato San Marino con il brano “Tutta l’Italia“. Nonostante la sua esibizione energica e i costumi che richiamavano i colori della bandiera italiana, Gabry si è classificato all’ultimo posto. Il suo brano, che era anche il jingle ufficiale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha fatto ballare il pubblico presente, ma non è riuscito a conquistare i voti necessari per una posizione migliore. Questo risultato ha suscitato sorpresa e discussione tra i fan, che si aspettavano una performance più competitiva da parte dell’artista.

La classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2025

La classifica finale dell’Eurovision è stata determinata da un mix di voti del pubblico e delle giurie di qualità, che hanno espresso le loro preferenze in un clima di grande attesa. La competizione ha messo in luce non solo la varietà dei generi musicali, ma anche la diversità culturale dei partecipanti, rendendo l’Eurovision un evento unico nel suo genere. La serata ha celebrato la musica e l’arte, confermando il suo ruolo di piattaforma per talenti emergenti e affermati, e lasciando presagire un futuro luminoso per tutti gli artisti coinvolti.

