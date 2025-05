Risultati dell’Eurovision 2025: l’Italia sorprende con un quinto posto grazie al televoto e alle giurie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 ha riservato sorprese per l’Italia, con Lucio Corsi che ha ottenuto un risultato inaspettato, classificandosi quinto. Le previsioni iniziali non erano favorevoli, ma il supporto delle giurie nazionali e del pubblico ha portato a un punteggio finale di 256 punti, di cui 159 provenienti dalle giurie e 97 dal televoto. Questo articolo analizza i voti ricevuti dall’Italia e quelli espressi nei suoi confronti, evidenziando le dinamiche del contest.

Il successo di Lucio Corsi e il supporto delle giurie

Lucio Corsi ha partecipato all’Eurovision con la canzone “Volevo Essere un Duro“, che ha colpito sia le giurie che il pubblico. La performance ha ricevuto un’accoglienza calorosa, portando a un punteggio significativo. La Slovenia si è distinta come il paese più generoso, assegnando all’Italia 12 punti sia dalla giuria che dal televoto. Anche il Portogallo e la Svizzera hanno contribuito in modo sostanziale, con 12 punti dalle giurie e 8 dal pubblico.

Un altro dato interessante è arrivato da San Marino, che ha dato 12 punti alla giuria italiana, ma solo 3 punti dal televoto. Questo contrasto evidenzia le differenze nelle preferenze tra giurie e pubblico. Gabry Ponte ha ricevuto 6 punti dalla giuria, ma ha ottenuto un punteggio massimo di 12 dal pubblico italiano, dimostrando che il supporto popolare è stato decisivo. Tommy Cash ha ricevuto 10 punti dalla giuria e 7 dal televoto, contribuendo ulteriormente al punteggio complessivo.

La classifica finale e il confronto con l’anno precedente

Il quinto posto di Lucio Corsi è stato accolto con soddisfazione, considerando che molti pronosticavano un piazzamento inferiore rispetto a “La Noia” di Angelina Mango, che l’anno precedente si era classificata settima. Questo confronto mette in evidenza l’evoluzione della musica italiana nel contesto dell’Eurovision e il modo in cui le canzoni vengono percepite da giurie e pubblico.

Il punteggio finale di Corsi è stato il risultato di una combinazione di voti provenienti da vari paesi, con la Slovenia, il Portogallo e la Svizzera che hanno avuto un ruolo fondamentale. La classifica finale ha mostrato una competizione serrata, ma l’Italia è riuscita a mantenere una posizione di rilievo, dimostrando che il talento musicale italiano continua a farsi notare anche in un contesto internazionale.

I voti ricevuti dall’Italia e le dinamiche del televoto

Analizzando i voti ricevuti dall’Italia, si nota che la Slovenia ha rappresentato il massimo supporto, con un totale di 24 punti. Altri paesi come Croazia, Lituania e Ucraina hanno contribuito in modo significativo, portando a un punteggio finale che ha superato le aspettative iniziali. La giuria della Slovenia ha dimostrato di apprezzare la proposta musicale italiana, mentre il pubblico ha risposto in modo simile, confermando l’appeal della canzone.

Il televoto ha avuto un ruolo cruciale nel determinare il punteggio finale. La distribuzione dei voti ha mostrato che l’Italia ha ricevuto supporto non solo da paesi vicini, ma anche da nazioni più lontane, suggerendo una crescente popolarità della musica italiana all’estero. Questo aspetto è fondamentale per comprendere come l’Eurovision possa influenzare le carriere degli artisti e la percezione della musica italiana nel mondo.

Chi ha votato per l’Italia e le relazioni internazionali

L’analisi dei voti espressi nei confronti dell’Italia rivela interessanti dinamiche di alleanze e preferenze. San Marino, Estonia e Albania si sono rivelati tra i principali sostenitori, con punteggi rispettivi di 18, 17 e 13 punti. Questi risultati indicano una rete di relazioni tra i paesi partecipanti, che può influenzare le decisioni di voto.

Il Regno Unito ha dato 12 punti alla giuria italiana, mentre la Germania ha contribuito con 8 punti. Questi voti dimostrano che l’Italia continua a mantenere buone relazioni con altri paesi europei, il che può essere vantaggioso per future edizioni del contest. La partecipazione attiva e il supporto reciproco tra nazioni possono giocare un ruolo significativo nel successo degli artisti sul palcoscenico europeo.

L’Eurovision Song Contest 2025 ha quindi messo in luce non solo il talento di Lucio Corsi, ma anche l’importanza delle giurie e del televoto nel determinare il successo di un artista. Con un quinto posto inaspettato, l’Italia si conferma un attore importante nel panorama musicale europeo, pronta a continuare a sorprendere nelle prossime edizioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!