Regia: Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard

Cast: Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda, Charise Castro Smith, Byron Howard, Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama, Rhenzy Feliz

Genere: Animazione, colore

Durata:

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 24 novembre 2021

"Encanto", il film targato Walt Disney Animation Studios, porta sul grande schermo la storia di una famiglia molto speciale, una famiglia magica, la famiglia Madrigal. I suoi componenti vivono in una grande casa nascosta tra le montagne, in una piccola ed effervescente cittadina columbiana. E' un luogo incantato, Encanto, dove la magia di una candela, dopo aver permesso la sopravvivenza della famiglia, regala negli anni uno speciale dono, ai suoi componenti. A tutti tranne ad uno, Mirabel, che in mezzo a tanti 'superfamiliari', conduce una vita comunque serena, ma priva di 'superpotere'. Eppure, quando la famiglia sembra destinata a soccombere ad un avverso destino, sarà l'unica ad avere il coraggio di tentare l'impossibile.

Encanto: un omaggio alla cultura della Colombia

"Encanto" è ambientato in Colombia, della quale offre un affresco socio-culturale, raccontando usi, costumi e la straordinaria musica di questo popolo.

I filmmaker sono stati profondamente ispirati dal loro viaggio di ricerca per "Encanto", che è stato realizzato in collaborazione con il Colombian Cultural Trust, un gruppo di esperti di cultura, antropologia, botanica, musica, lingua e architettura colombiane. Anche 'Familia', un gruppo di dipendenti di origine latinoamericana di Disney Animation, ha condiviso il proprio punto di vista e le proprie esperienze personali per contribuire alla realizzazione del film.

Il film è diretto da Jared Bush (co-regista di "Zootropolis") e Byron Howard ("Zootropolis", "Rapunzel - L'intreccio della torre"), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di "The Death of Eva Sofia Valdez") e prodotto da Yvett Merino e Clark Spencer. La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush.

Encanto: canzoni e musiche

"Encanto" include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® Lin-Manuel Miranda ("Hamilton", "Oceania"), mentre Germaine Franco ("Dora e la città perduta", "La piccola boss", "Prendimi!") ha composto la colonna sonora originale.

La canzone originale 'Colombia, Mi Encanto' è interpretata dal cantautore e attore Carlos Vives, 17 volte vincitore del GRAMMY® e del Latin GRAMMY.

Lin-Manuel Miranda e Jared Bush hanno lavorato insieme anche per il film Disney Animation "Oceania". Ad agosto 2021, la colonna sonora originale di "Oceania" ha stabilito un nuovo record di settimane al primo posto della classifica delle colonne sonore di Billboard, risultando al primo posto in 52 occasioni dalla sua uscita il 18 novembre 2016. (Ha raggiunto 58 settimane al primo posto a partire dalla settimana del 2 ottobre 2021).