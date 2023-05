Emma Watson ed il suo ritorno per i 33 anni

In occasione dei suoi 33 anni, la splendida attrice Emma Watson è tornata su Instagram con 6 nuovi post in cui traspare tutto il suo fascino e la sua ritrovata serenità.

Emma Watson lontana dai social

Era dal dicembre 2022 che la britannica ‘streghetta’ di Hogwarts non pubblicava aggiornamenti sul suo profilo ufficiale ed addirittura dal gennaio dello stesso anno non la si vedeva apparire sugli schermi (Harry Potter’s Reunion).

Due nuovi post tutti da scoprire

Eppure sembra che il 2023 abbia portato con sé un’aria di cambiamento che ha coinvolto la giovane attivista, che sotto due sue foto in bianco e nero aggiunge delle descrizioni dal tono ironico e spensierato.

Un ringraziamento speciale

Nella prima spende parole per ”le streghe della sua congrega” che sembrano averle dato supporto per arrivare dove è e per essere quella che è ora. Un ulteriore ringraziamento va a suo fratello Alex Watson (@alex.s.watson) per averla aiutata ”a trovare le cose più impegnative, con il tempo, incredibilmente divertenti”.

Un post esplicativo

Nell’ultimo post appare un vero e proprio resoconto degli ultimi 3 anni trascorsi, in cui Emma si mette a nudo completamente e si rivolge ai fan come fossero dei suoi amici di vecchia data.

Come ha passato Emma Watson gli ultimi 3 anni?

”I stepped away”(mi sono allontanata dalla mia vita), queste le parole che precedono un lungo elenco di tutte le esperienze fatte in quel periodo, dal provare (con scarso successo) a fare surf e cavalcare i cavalli, all’adottare uno splendido cane di nome Sofia in Messico e giocare a pickleball e golf, oltre ad essersi tagliata l’unghia del pollice su entrambe le mani e aver dovuto imparare a fare tutto con una sola mano per mesi.

Un connubio tra leggerezza e profondità

Ma Emma Watson non si sofferma solo sugli aspetti più leggeri, bensì informa il suo vasto pubblico delle difficoltà che ha dovuto superare, come l’addio ai suoi nonni, o le sfide che è riuscita a portare a termine, tra cui l’aver diretto il suo primo spot e aver creato un fondo d’investimento per l’ambiente femminile.

Emma ha ”imparato di più sull’amore e sull’essere donna” e, grazie anche alla terapia, sembra aver ritrovato finalmente la forza di spronare ed incoraggiare anche gli altri.

