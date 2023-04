Harry Potter diventa una serie per HBO: indiscrezioni e curiosità

Harry Potter è un fenomeno artistico e mediatico che non conosce limiti e confini. A partire dalla sua origine letteraria, si è dispiegato con una potenza universale anche nell’ambito dell’audiovisivo, soprattutto grazie ai sette prodotti cinematografici che abbiamo avuto modo di guardare e riguardare. La storia del “ragazzo che è sopravvissuto” e cresciuto in un sottoscala di Privet Drive ha conquistato intere generazioni di bambini e adulti, il magico mondo di Hogwarts è divenuto iconico e il suo fascino è rimasto invariato nel tempo.

In questi giorni è arrivata l’incredibile notizia: Harry Potter sarà una serie tv di sette stagioni prodotta da HBO Max!

Sull’onda del grande successo delle trasposizioni al cinema, più volte si era cercato di riportare sullo schermo l’universo magico di Harry Potter. Il tentativo più concreto è stato quello della saga Animali Fantastici, che però ha deluso le aspettative, nonostante la volontà di avvicinare la narrazione a quella originale con l’inserimento sempre più centrale del personaggio di Silente. Forse il problema era proprio questo: il pubblico aveva ancora voglia di immergersi nella storia principale raccontata dai libri.

Dopo la pubblicazione de La Maledizione Dell’Erede da parte della Rowling, testo utilizzato come base per un’opera teatrale in due parti diretta da Jack Thorne, hanno iniziato a girare diverse voci sulla possibilità di trarne un film. Persino Chris Columbus, regista dei primi due capitoli, ha ammesso di volerlo girare, eppure l’ipotesi è sfumata, probabilmente anche perché il cast storico non avrebbe accettato di comparire nuovamente all’interno della saga.

La soluzione più giusta si è rivelata essere quella di trattare la medesima storia, ma con un cast completamente nuovo e in un formato differente.

Una serie tv sulla storia di Harry Potter: cosa ci aspetta?

HBO Max ha annunciato l’ufficialità del progetto rilasciando un logo e pubblicando un breve trailer sui vari canali social.

La vostra lettera di Hogwarts è qui.



HBO Max ha ordinato la prima serie tv di sempre su Harry Potter, un adattamento fedele agli iconici romanzi.

Casey Bloys, il capo di HBO, ha sottolineato che tramite questa serie la sua emittente potrà offrire al pubblico l’opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo:

Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che ci sono ancora amore e sete per il suo mondo magico. In collaborazione con Warner Bros. Television e J.K. Rowling, questa nuova serie Max Original si tufferà a fondo in ciascuno dei libri iconici che i fan hanno continuato ad apprezzare in tutti questi anni.

Anche la Rowling ha rilasciato un commento a caldo in seguito all’ufficialità della firma:

L’impegno di HBO Max nel preservare l’integrità dei miei romanzi è per me importantissimo e io farò in modo di essere parte di questo nuovo adattamento che consentirà un grado di profondità e dettagli che solo una lunga serie televisiva può offrire.

Dalle prime dichiarazioni appare chiaro che la serie tv seguirà con attenzione le linee guida dei romanzi che sono alle radici del fenomeno mondiale di Harry Potter. Ogni stagione corrisponderà alla narrazione di un singolo libro e la prima freccia all’arco di questo progetto risulta già evidente: poter dilatare la narrazione senza lasciare dietro dettagli importanti, missione che per i film era impossibile.

Harry Potter è un universo narrativo potenzialmente infinito che raccoglie a sé una moltitudine di personaggi, ambienti e storie. I libri, nati come semplice intrattenimento per bambini, sono diventati via via sempre più voluminosi e pieni di contenuti. Le trasposizioni cinematografiche hanno quindi faticato a rendere loro giustizia e hanno dovuto per forza di cose semplificare alcune dinamiche, evitando di andare troppo in profondità.

Basti pensare alla relazione tra Harry e Ginny, nei libri complessa e graduale e nei film appena abbozzata, alla storyline di Silente, che nasconde molto più di quanto sia emerso dalle versioni sul grande schermo; alla vicenda di Piton, eroico doppiogiochista che si muove in bilico su un filo di inganni sempre più sottile e pericoloso, alle intemperie di Sirius Black, al rapporto di Hermione con i genitori babbani, a quello di Harry con gli zii, alle leggende che ruotano intorno al Castello.

Insomma, si potrebbe continuare ad oltranza, ma il concetto è sempre lo stesso: gli autori hanno a disposizione un materiale narrativo smisurato, che sarà più semplice da gestire attraverso il linguaggio di una serie televisiva.

Le polemiche e le controversie dietro la scelta di tornare a raccontare Harry Potter

Mentre una buona parte degli ammiratori del maghetto più famoso del mondo si è lasciata entusiasmare dalla notizia del clamoroso ritorno, un’altra parte ha invece espresso disappunto: tramite i social, un’orda di fan imbestialiti si è dichiarata più che dubbiosa verso la scelta di rimettere mano alla storia originale di Harry Potter. D’altronde, essendo i film abbastanza recenti, è comprensibile che per alcuni affezionatissimi sia una missione ardua accettare che i volti storici dei protagonisti vengano sostituiti e che le vicende di Hogwarts conoscano una messa in scena completamente rinnovata.

Non dimentichiamo, però, che la materia scotta notevolmente e un’emittente seria come l’HBO starà di certo gettandosi in questo rischio con la dovuta cautela. Prodotti come Harry Potter, oltre ad essere una miniera d’oro dal punto di vista economico, sono una bomba mediatica e si trovano quindi inevitabilmente al centro del mirino di pubblico e critica. Realizzare una serie tv di qualità è dunque senza alcun dubbio una priorità assoluta per chi ha scelto di portarla alla luce.

Altro motivo di controversia è il polverone che ha recentemente colpito la Rowling, accusata di transfobia in seguito ad alcune dichiarazioni pubbliche. Casey Bloys ha tuttavia messo a tacere qualsiasi tipo di polemica:

È una conversazione molto online, piena di sfumature e complicata, non è una cosa nella quale vogliamo inserirci. La nostra priorità è ciò che compare sullo schermo. La storia di Harry Potter è incredibilmente positiva, parla di amore e accettazione di sé. È questa la nostra priorità – ciò che sta sullo schermo.

Queste parole fanno ben sperare anche per quel che riguarda un’altra preoccupazione (forse la più fondata) che aleggia intorno alla realizzazione della serie: l’influenza negativa del politicamente corretto. Siamo in un momento storico in cui il linguaggio pubblicitario sfrutta gli argomenti di sensibilizzazione per questioni di marketing, creando una distorsione concettuale per cui la rappresentazione dell’inclusività diventa forzata e poco autentica, ma la sensazione è che l’HBO sia consapevole della natura unica e fuori dal tempo di Harry Potter, quantomeno abbastanza da non contaminarla eccessivamente con le attuali richieste del mercato.

Ad ogni modo la macchina produttiva è partita, le prime riprese sono previste nel 2024 e la messa in onda della prima stagione entro il 2025, quindi per adesso restiamo sintonizzati e godiamoci l’ufficialità di un meraviglioso ritorno nel mondo magico da noi tanto amato.