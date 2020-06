Elisabeth Moss protagonista di “Run Rabbit Run”

Dopo essere stata protagonista del film “L’uomo invisibile” adattamento dell’omonimo romanzo di H. G. Wells, Elisabeth Moss torna all’horror con “Run Rabbit Run” diretto da Dana Reid.

Elisabeth Moss, ginecologa alle prese con il passato

Nonostante il periodo non del tutto florido per le novità cinematografiche a causa dello stop alle produzioni per l’emergenza COVID-19, per Elisabeth Moss è un momento ricco di fermento.

La star della serie “The Handmaid’s Tale”, oltre a far parte del nutrito cast di “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun” di Wes Anderson e a essere protagonista del film “Next Goal Wins”, che segna il ritorno dietro alla macchina da presa di Taika Waititi dopo “Jojo Rabbit“, sarà anche l’interprete principale dell’horror “Run Rabbit Run”.

“Run Rabbit Run” seguirà la storia di Sarah, una ginecologa che deve cercare di dare una spiegazione agli atteggiamenti preoccupanti della figlia Mia. Per fare luce sul presente la dottoressa, andando contro tutte le sue convinzioni, dovrà vedersela nuovamente con i fantasmi del passato.

L’horror sarà diretto da Dana Reid con cui la Moss ha già lavorato in “The Handmaid’s Tale” e prodotto dalla stessa interprete con la XYZ Films e la Carver Films. La XYZ si occuperà della vendita della pellicola nel corso del mercato internazionale e virtuale Cannes Virtual Market, che si svolgerà dal 22 al 26 giugno.

La distribuzione in Australia e Nuova Zelanda sarà invece curata da Umbrella Entertainment.

Le riprese, come per molte altre produzioni, si svolgeranno in Australia, paese in cui la pandemia è stata meno invasiva.

Elisabeth Moss, una carriera in ascesa

Divenuta famosa grazie al ruolo di Peggy Olson nella sofisticata serie “Mad Man”, che le è valso un Golden Globe, Elisabeth Moss ha davanti a sé una carriera davvero promettente. L’attrice di “The Handmaid’s Tale”, per la quale ha vinto un Emmy e un Golden Globe come Miglior Attrice in una serie drammatica, oltre alle pellicole già citate è stata protagonista anche di “Shirley”, adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Susan Scarf Merrell, diretto da Josephine Decker. In quest’ultimo lavoro la Moss ha interpretato il ruolo della scrittrice e giornalista statunitense Shirley Jackson.

16/06/2020