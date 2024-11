Domenica In: un pomeriggio ricco di arte, musica e comicità con ospiti straordinari

Domenica 24 novembre, dalle 14.00 alle 17.10, su Rai1 e Rai Italia, va in onda un nuovo entusiasmante episodio di Domenica In, il popolare talk show condotto da Mara Venier. In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, l’emittente promette una scaletta ricca di contenuti che spaziano dal cinema alla musica, fino alla comicità, con una serie di ospiti di spicco che intratterranno il pubblico con le loro esibizioni e racconti.

L’apertura con il cinema: Pier Francesco Favino e Gabriele Salvatores

La puntata di Domenica In si apre nel segno del cinema con la presenza dell’attore Pier Francesco Favino, affiancato dal regista Gabriele Salvatores, vincitore del Premio Oscar. Insieme presenteranno il loro ultimo progetto, il film “Napoli New York”, che ha debuttato nelle sale il 21 novembre. Il film, che esplora le interconnessioni culturali tra le due città, è una produzione che ha suscitato grande interesse e aspettative tra il pubblico.

Nel corso dell’intervento, Favino e Salvatores non solo offriranno uno sguardo approfondito sull’opera, ma condivideranno anche aneddoti e retroscena legati alla realizzazione del film. Un’occasione per i fan di scoprire il mondo della cinematografia attraverso le parole di chi lo vive in prima persona. Inoltre, questo segmento promette di mettere in luce l’importanza di raccontare storie che superano confini e culture, un tema sempre attuale nel panorama cinematografico contemporaneo.

La musica nel pomeriggio: Fausto Leali e Francesco Gabbani

Seguirà un momento dedicato alla musica con l’iconico Fausto Leali, che festeggia i suoi 80 anni di carriera. L’artista si esibirà sul palco di Domenica In con alcuni dei suoi successi intramontabili, inclusa la nuova canzone “Amo tutto”, contenuta nel suo album natalizio ‘Il mio Natale’. La sua presenza non rappresenta solo un omaggio alla sua lunga carriera, ma è anche un’opportunità per celebrare il legame profondo tra la musica e la nostra cultura.

Poco dopo, il ritmo della puntata verrà ulteriormente accelerato grazie all’energica esibizione di Francesco Gabbani, che porterà sul palco un medley dei suoi brani più amati. Tra cui, il nuovo singolo “Un sorriso dentro al pianto”, Gabbani saprà sicuramente coinvolgere il pubblico con la sua freschezza e il suo inconfondibile stile musicale. Questo mix di nuovi successi e classici del passato rende Domenica In un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana.

Uno sguardo sulla televisione: Massimiliano Gallo e la nuova serie

Un’altra figura di spicco che arricchirà la puntata è l’attore Massimiliano Gallo. Oltre a parlare della sua carriera, Gallo presenterà la sua nuova serie tv “Vincenzo Malinconico”, in programma su Rai1 a partire dal 1 dicembre. La serie promette di esplorare tematiche attuali con un tocco di ironia e profondità, riflettendo su situazioni quotidiane che molti possono riconoscere. Questo dialogo sarà un’opportunità per comprendere l’evoluzione del personaggio e il messaggio che intende comunicare, offrendo un’anteprima esclusiva ai telespettatori.

Spettacolo teatrale e film: comicità e dramma con Tullio Solenghi e Riccardo Scamarcio

L’ufficialità del pomeriggio include anche la comicità, con Tullio Solenghi e Massimo Lopez che presenteranno il loro nuovo spettacolo teatrale “Dove eravamo rimasti”. In scena al Teatro Olimpico di Roma e in tournée nei teatri italiani, il duo porterà sul palco una riflessione satirica sulle abitudini e le tradizioni della società contemporanea. Questo segmento di Domenica In sarà caratterizzato dall’umorismo e dalla leggerezza, elementi essenziali per un intrattenimento di qualità.

Infine, Riccardo Scamarcio parlerà del suo nuovo film “Modì”, un’opera che ha ricevuto l’acclamazione della critica durante la Festa del Cinema di Roma. Diretta da Johnny Depp, la pellicola, in uscita il 21 novembre, incarna il genio e le contraddizioni dell’artista Modigliani, soffermandosi su aspetti più intimi e complessi della sua vita. Scamarcio offrirà uno sguardo approfondito sul progetto e sul lavoro che ha portato a questa rappresentazione cinematografica.

Un viaggio nella letteratura con Enrico Vanzina

A chiudere la serie di ospiti sarà il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina, il quale presenterà il suo romanzo comico “Noblesse oblige”. Una chiacchierata che esplorerà non solo il mondo della scrittura, ma anche le influenze del suo background cinematografico, in un viaggio tra pagine e sceneggiature che hanno segnato il suo percorso artistico. La sua presenza offrirà spunti di riflessione sull’importanza della narrazione e dell’intrattenimento, e sul modo in cui la letteratura può interagire con il panorama audiovisivo.

La puntata di Domenica In di questo 24 novembre si preannuncia quindi come una vera celebrazione della cultura e dell’arte, con ospiti che sapranno coinvolgere e intrattenere il pubblico in un pomeriggio all’insegna dell’emozione e della scoperta.