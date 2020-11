Disney cancella l’uscita di ” Free Guy” e “Assassinio sul Nilo”

Disney ha cancellato le uscite dei suoi prossimi film “Free Guy” e “Assasinio sul Nilo”.

“Free Guy” e “Assassinio sul Nilo” rimossi dal calendario di uscita della Disney

Disney ha annunciato che a causa della pandemia COVID-19, le uscite dei suoi prossimi film previsti in sala per gli ultimi mesi del 2020, “Free Guy” e “Assassinio sul Nilo” sono state rimosse dal calendario di uscita dello studio.

Secondo quanto riportato da Variety, “Free Guy” doveva debuttare nelle sale cinematografiche l’11 Dicembre mentre “Assassinio sul Nilo” il 18 Dicembre.

Disney non ha ancora annunciato le nuove date di uscita.

Entrambe le pellicole sono quindi state posticipate a data da destinarsi, lasciando quindi come unico blockbuster in sala “Wonder Woman 1984” ancora fissato per il 25 Dicembre da Warner Bros ed il film di “Monster Hunter” la cui uscita è prevista per il 30 Dicembre.

Il cinema negli Stati Uniti deve ancora riprendersi dagli effetti che sono stati causati dalla pandemia, soprattutto perché i principali mercati come Los Angeles e New York City sono ancora chiusi.

“Free Guy” e “Assassinio sul Nilo”

“Free Guy“, racconta la storia di un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world. Il protagonista decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio.

In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio, prima che sia troppo tardi.

Il film è prodotto da Ryan Reynolds, p.g.a., Shawn Levy, p.g.a., Sarah Schechter, Greg Berlanti e Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine e Michael Riley McGrath sono i produttori esecutivi. “Assassinio sul Nilo“, sequal di “Assassinio sull’Orient Express“, vede Kenneth Branagh nel ruolo del detective Hercule Poiret mentre indaga sull’omicidio di una giovane ereditiera a bordo di una nave da crociera che naviga sul Nilo. Insieme a Branagh, il cast stellato è formato da Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening e Russell Brand. Erika Zagari

6/11/2020