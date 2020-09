Wonder Woman: 1984, un’armatura scintillante nel trailer giapponese

Il nuovo trailer giapponese di “Wonder Woman: 1984” mostra dei dettagli in più sull’armatura dorata indossata da Gal Gadot nel film.

Nel trailer si vede una maestosa Gal Gadot che vola in un cielo pieno di nuvole con un’armatura d’oro scintillante e il suo Lazo della Verità. Il nuovo trailer mostra anche delle scene di combattimento presenti nel nuovo film tra supereroi e cattivi, sospesi nell’aria.

Il personaggio interpretato da Chris Pine, Steve Trevor, combatte i nemici sferrando pugni mentre guida, intanto Wonder Woman si sposta per sfidare i nemici volando con il Lazo nel cielo.

In questo sequel del film “Wonder Woman” del 2017, l’eroina combatte due nuovi nemici: Max Lord (Pedro Pascal) e The Cheetah (Kristen Wiig).

Il film vede anche il ritorno di Robin Wright nell’Antiope e di Connie Nielsen nel personaggio di Hippolyta, rispettivamente zia e madre di Wonder Woman.

Una data di uscita travagliata

Il lungometraggio inizialmente sarebbe dovuto uscire il 5 Giugno, ma l’uscita è stata rimandata a causa della pandemia da Coronavirus: prima ad Agosto, poi a Ottobre e infine alla data definitiva di uscita ora fissata al 25 Dicembre.

“Innanzitutto lasciatemi dire quanto io e Gal Gadot amiamo i nostri devoti fan di Wonder Woman, sparsi in tutto il mondo. La vostra emozione per l’attesa di “Wonder Woman: 1984″ non può che renderci entusiaste e non vediamo l’ora di farvi vedere il film.” Così parla Patty Jenkins, la direttrice del film.

“Dato che so quanto è importante portare questo film al cinema, dove tutti voi fan potrete vederlo e condividere questa esperienza insieme, spero che capiate e non vi dispiaccia aspettare ancora un po’. Non vediamo l’ora di passare le vacanza natalizie con voi!” Ha aggiunto la direttrice.

In Italia l’uscita del film è prevista per il 14 gennaio 2021.

Francesca Trovarelli

22/09/2020