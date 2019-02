Dilili a Parigi (2018)

Titolo originale: Dilili à Paris

Regia: Michel Ocelot

Cast: Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito

Genere: Animazione, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 18 aprile 2019

“Dilili a Parigi” è ambientato nella capitale francese durante la Belle Epoque. Protagonista della storia è una giovane ragazzina di origine straniera arrivata da poco in città. Qui con l’aiuto di Orel, un giovane fattorino, comincia a scoprire la bellissima Parigi. Durante i loro giri però cominciano ad indagare sul rapimento di giovani ragazze da parte di un’organizzazione segreta. I due verranno aiutati nella loro ricerca dei colpevoli da straordinari personaggi che hanno caratterizzato l’epoca in cui si trovano, da Proust a Matisse, da Marie Curie a Louis Pasteur.

Dilili a Parigi: un viaggio nella Belle Epoque

“Dilili a Parigi” è un film d’animazione francese diretto da Michel Ocelot, autore di film come “Kirikù e la strega Karabà” nel 1998 che ha avuto un successo internazionale e “Les contes de la nuit” del 2011.

Il film vede come protagonista una bambina che arriva nella città di Parigi proveniente dalla Nuova Caledonia. Nello scoprire la vita quotidiana dei parigini però si ritroverà presto in balia dei pregiudizi razzisti e colonialisti dell’epoca in cui è ambientato.

La sceneggiatura scritta dallo stesso regista contiene molte allusioni alle più importanti donne di Parigi della Belle Epoque ma al tempo stesso le realtà quotidiane del tempo.

Michel Ocelot in “Dilili a Parigi” raffigura la società segreta che rapisce le giovani ragazze come un mezzo per denunciare la violenza che gli uomini esercitano contro le donne in tutto il mondo.

“Dilili a Parigi” è stato presentato per la prima volta al Festival di San Sebastian e successivamente alla Festa del Cinema di Roma. Agli ultimi Premi César 2019 si è aggiudicato il premio come miglior film d’animazione.