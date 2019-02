Cyrano, Mon Amour (2018)

Titolo originale: Edmond

Regia: Alexis Michalik

Cast: Dominique Pinon, Alexis Michalik, Simon Abkarian, Blandine Bellavoir, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Guillaume Bouchède

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 11 aprile 2019

Il grande talento drammaturgico di Edmond Rostand viene messo a dura prova dal destino: dopo mesi passati ad essere vittima del blocco dello scrittore, l’attore più celebre del momento vuole portare in scena una sua commedia, che ancora non è stata scritta.



Cyrano, Mon Amour: l’arte di cavarsela

Edmond Rostand è un celebre drammaturgo che vede la sua carriera essere messa in dura crisi da un inaspettato blocco dello scrittore. I progetti realizzati in precedenza, se pur caratterizzati da un geniale talento, si sono rivelati un flop che hanno inflitto un pesante colpo alla sua vena creativa. Per uno strano scherzo del destino, l’attore del momento Constan Coquelin viene convinto da una grande ammiratrice di Edmond, Sarah Bernhardt, a mettere in scena una delle sue nuove brillanti commedie. Per Edmond sembra essere arrivata l’occasione della vita, tuttavia dell’opera da rappresentare esiste solo il titolo: Cyrano de Bergerarc. Tre settimane di tempo e situazioni tragicomiche sono le uniche cose che separeranno Edmond dal suo sogno.

Il regista francese Alexis Michalik (classe 1992) dirige l’incredibile storia vera che si cela dietro la nascita di un classico. E’ il dicembre del 1897 e Edmond Rostand non ha ancora 30 anni, ma tanti preoccupazioni sulle spalle, tra cui due figlie, una moglie gelosa e la sempre più vivida paura di vedere svanire il suo sogno di emergere sulla scena teatrale. Le sue speranze sembrano riaffiorare quando l’attore più in voga del tardo Ottocento insiste per recitare nella sua opera. In tre settimane dovrà ingegnarsi per realizzare la sua opera migliore, lottando contro i capricci delle attrici, le paranoie di sua moglie, i problemi d’amore del suo migliore amico e la totale disillusione dell’intero cast.