Cruella, Emma Stone nel primo poster del film

Dopo il successo di Maleficent (2014) e Maleficent signora del Male (2019), la Disney continua a puntare sul lato oscuro del castello di Topolino. Con Cruella, o Crudelia, Disney riporta un’altra cattiva in prima pagina, sperando di ottenere il successo della fata dai verdi poteri.

Cruella, Emma Stone convincerà i fan?

Crudelia DeMon, Crudelia DeMon farebbe paura perfino a un leon

Fa veramente così paura Emma Stone nei panni di Crudelia? La prima impressione dei fan alla vista del nuovo poster del film di “Cruella”, è tutto tranne che paura. C’è freddezza nei confronti all’attrice che interpreta uno dei più iconici cattivi Disney.

Il poster prende ispirazione alle riviste di moda che Crudelia stessa un giorno dirigerà, il poster mette in luce una giovane e caparbia Crudelia DeMon come una ragazza da copertina sicura e forte.

Si nota lo stile bianco e nero, non solo per richiamare lo stile un po’ da villan, ma sicuramente per la storia dietro ai 101 dalmata, col suo nome rosso sangue ben in vista, come monito a ciò che questa meravigliosa cattiva può fare.

Il poster segna il primo nuovo assaggio della Stone in tutta la sua DeVil gloria dal 2019, quando le prime immagini del film sono state rivelate al D23 Expo.

L’immagine fece il giro del web dopo che Disney annunciò che il film era finalmente entrato in produzione.

Cruella, una lunga preparazione

È stata una lunga la strada per creare l’origine della storia della più crudele cattiva Disney.

“Cruella” è stato annunciato per la prima volta nel 2013, ma la Stone non è stata scelta come protagonista fino al 2016. La produzione stessa è iniziata dopo tre anni e si è conclusa nel novembre del 2019. Inizialmente doveva uscire nelle sale di tutto il mondo per le festività natalizie del 2020, ma l’uscita è slittata all’estate 2021 a causa dell’emergenza Covid-19.

Il film seguirà Crudelia DeMon fino ai primi anni ’70, nel suo viaggio per diventare la nefasta stilista che conosciamo e odiamo ne “La Carica Dei 101“(1961), e naturalmente, la storia sarà ambientata a Londra.

Nomi illustri per il Live-action Disney

Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry sono tutti protagonisti insieme alla Stone, rispettivamente come Baronessa, Orazio e Gaspare. Il regista di “I, Tonya” e ex studente di Disney, Craig Gillespie è stato scelto per dirigere la pellicola. Glenn Close, che ha interpretato la stessa Crudelia DeMon sia nel live-action del 1996 “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” che nel suo sequel nel 2000, è il produttore esecutivo.

Sebbene il poster non dia una data specifica, semplicemente rivelando maggio 2021, è stato precedentemente annunciato che Cruella debutterà il 28 maggio 2021.

Il primo trailer del film scenderà mercoledì 17 febbraio 2021.

Giacomo Caporale