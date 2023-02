Cosa sappiamo su Missouri, il nuovo film con Marlon Brando e Jack Nicholson? Ecco qualche informazione

“Missouri” è un celebre film western del 1976 diretto da Arthur Penn regista celebre anche per Gangster Story e Il piccolo grande uomo. Nonostante il titolo sia poco citato, la pellicola è caratterizzati da valori storici e culturali. Scopriamo insieme qualche informazioni sul nuovo celebre film con Marlon Brando e Jack Nicholson. Ecco tutti i dettagli.

“Missouri” è un western moderno, crudo e cinico, in cui i protagonisti sono maggiormente ribelli. Il titolo originale della pellicola è “The Missouri Breaks” e si riferisce al fiume Missouri, in un’area desolata del Montana centro-settentrionale dove ha scavato delle profonde spaccature nel suolo le quali prendono il nome “breaks”. Tali irregolarità rappresentano una metafora del film e dei suoi personaggi.

Nonostante sia ricco di valori culturali da scoprire, all’epoca il film fu un fallimento a livello commerciale. Tuttavia, con il passare del tempo, anche grazie alla presenza degli attori Marlon Brando e Jack Nicholson, è stato rivalutato in modo positivo e il risultato è stato il coinvolgimento di un pubblico molto più ampio che comprende anche intere generazioni.

“Missouri”: la trama

David Braxton è un allevatore che vive nel Montana insieme alla sua famiglia. Ha alle spalle numerosi sacrifici con cui ha costruito il suo futuro. Tuttavia, la sua tranquillità viene urtata dall’arrivo di un gruppo di furfanti guidati dal capo Tom Logan il quale comincia a saccheggiare i bestiami.

La situazione si fa sempre più complicata quando Jane, la figlia di Braxton, si innamora di Logan. Lee Clayton, l’uomo assunto dal protagonista, per difendersi, coglie l’occasione per uccidere uno dei membri della banda. Da questo momento in poi, Logan dovrà fare di tutto per salvare la sua nuova vita.