Cine&Comic Fest 2019: al via oggi la terza edizione

Cine&Comic Fest: dal 3 al 10 luglio una settimana piena di eventi al Porto Vecchio di Genova.

Cine&Comic Fest: cinema e fumetto a Genova

É iniziata oggi nella splendida cornice genovese la terza edizione del Cine&Comic Fest, inserita nella più ampia rassegna estiva “Genova Porto Antico Estate Spettacolo”. Andranno in scena diversi eventi audiovisivi e sarà possibile una visione a 360° di tutte le novità sul mondo del fumetto.

Un evento con una forte presenza femminile dal punto di vista cinematografico con la meglio gioventù in rosa.

La prima cosa che colpisce nel programma è infatti il gran numero di donne presenti. Si parte dalle attrici giovani ma già in piena maturità come Ilenia Pastorelli, Isabella Ragonese e Linda Caridi. Loro saranno le grandi protagoniste di una serie di incontri dal titolo emblematico “Dive sul Mare”. É meno nota al grande pubblico ma già spacca nel suo campo la giovane fumettara Nova Sin, classe 1984 e talento da vendere. Dopo anni di lavoro underground, Nova debutta nel mainstream con un partner di lusso come Zero Calcare. Insieme firmano l’adattamento del quarto capitolo della saga cult “Star Wars” intitolato “Una nuova speranza” un caleidoscopio di immagini che pesca nell’immaginario collettivo di tutti noi.

Cine&Comic Fest, un manifesto d’eccezione firmato da Zero Calcare per una kermesse imperdibile

Ad aprire il festival sarà una anteprima d’eccezione, ovvero “Escape Plan 3 – L’ultima sfida” con l’inossidabile Sylvester Stallone, che ha in uscita a breve l’ultimo capitolo della saga “Rambo”. Sempre in campo cinematografico arriva a Genova Jodie Foster per il film “Hotel Artemis”, in cui sarà un’infermiera che lavora in un ospedale molto atipico. Si tratta dell’opera prima del regista Drew Pearce, già premiato sceneggiatore di molti Blockbuster. Proiezioni ed eventi avranno luogo in vari spazi della città ligure, dalla Piazza delle Feste al magico palcoscenico sospeso dell’Isola delle Chiatte. Per info: https://www.portoantico.it

Stefano Mazzola

03/07/2019