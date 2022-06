Christian Bale: si a Batman, ma solo con Christopher Nolan

Christian Bale sarebbe pronto per vestire nuovamente i panni dell’Uomo Pipistrello solo se fosse coinvolto nel progetto anche il regista Christopher Nolan.

Christian Bale di nuovo Batman solo con Nolan

A Christian Bale non dispiacerebbe interpretare nuovamente il ruolo di Batman. Secondo quanto rivelato da Screenrant, Christian Bale potrebbe tornare a essere Bruce Wayne/Batman nel DCEU, solo sotto richiesta di Christopher Nolan e quindi da lui diretto.

L’attore ha recitato nella trilogia di Christopher Nolan “Il Cavaliere Oscuro” dal 2005 al 2012, vestendo i panni del supereroe in “Batman Begins“, “Il cavaliere oscuro” e “Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno“.

Tuttavia, l’attore ha anche dichiarato che lui e Nolan hanno già discusso in passato dei film di Batman prima ancora che le riprese iniziassero. Il piano era sempre stato quello di creare una certa quantità di film in questo universo. “Abbiamo detto: ‘Ehi, guarda. Facciamo tre film, se siamo abbastanza fortunati da riuscire a farlo. E allora andiamocene. Non indugiamo troppo a lungo.’“

Dopo Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson hanno interpretato lo stesso ruolo, ma la versione di Bale è una di quelle più apprezzate. Con Michael Keaton che riprende il ruolo di Batman in “The Flash” di Andy Muschietti, è chiaro che ci si domandi se c’è la possibilità che Bale indosserà di nuovo il costume dell’Uomo Pipistrello.

Bale, il macellatore di dei

L’attore apparirà nel ruolo di Gorr il macellatore di dei in “Thor: Love and Thunder” Gorr il macellatore di dei in “Thor: Love and Thunder”, quarto capitolo del franchise dedicato a Thor del Marvel Cinematic Universe, diretto da Taika Waititi. Nel cast anche Chris Hemsworth nei panni di Thor, Natalie Portman e Tessa Thompson. Il film uscirà nelle sale il 6 luglio 2022.

Roberta Rosella

28/06/2022