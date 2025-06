X-Men 97: Svelato il Finale Alternativo della Prima Stagione e Nuove Sorprese in Arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per la seconda stagione di X-Men 97 si fa sempre più intensa, soprattutto dopo le recenti rivelazioni del creatore e showrunner Beau DeMayo. Dopo un controverso licenziamento dalla Marvel, DeMayo ha deciso di condividere sui social un finale alternativo per la prima stagione, rivelando dettagli inaspettati che potrebbero cambiare le aspettative dei fan.

Il finale alternativo e i personaggi inediti

Beau DeMayo ha utilizzato il suo profilo ufficiale sul social network X per annunciare l’esistenza di un finale alternativo per la prima stagione di X-Men 97. In questo finale, il cameo di Apocalisse non era l’unico colpo di scena previsto. Le pagine della sceneggiatura, scritte in collaborazione con Anthony Sellitti, contenevano scene che avrebbero introdotto Kitty Pryde, conosciuta anche come Shadowcat, e Piotr Rasputin, noto come Colosso.

Kitty Pryde, in particolare, rappresenterebbe un debutto significativo nell’universo narrativo di X-Men 97, poiché non era mai stata presente nella serie originale degli anni ’90, X-Men: La serie animata. Colosso, invece, ha già fatto la sua comparsa in episodi passati, come “L’inarrestabile Juggernaut” e “Alba Rossa”. La presenza di Kitty Pryde nel finale alternativo avrebbe quindi offerto ai fan un nuovo elemento di sorpresa e freschezza.

Riferimenti a Kitty Pryde e Colosso nella serie

Nell’ultima scena della prima stagione di X-Men 97, i personaggi di Kitty Pryde e Colosso sono già stati accennati attraverso delle foto nella bacheca di Bishop. Qui, l’X-Man sta cercando potenziali reclute per il nuovo team che intende formare. Tra i candidati figurano nomi noti come Scarlet Witch, Quicksilver, Iceman, Exodus, Dust, Emma Frost, Archangel, Havok e Magik, la sorella di Colosso. Questo suggerisce che Kitty e Colosso potrebbero avere un ruolo importante nella seconda stagione, aumentando l’interesse e le aspettative dei fan.

Futuro di X-Men 97 e conferme per la terza stagione

Oltre alla seconda stagione, è già stata confermata anche una terza stagione di X-Men 97. Questo annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia di scoprire come si svilupperanno le trame e quali nuovi personaggi verranno introdotti. La serie, che ha già conquistato un vasto pubblico, sembra destinata a continuare a espandere il suo universo narrativo, mantenendo viva l’attenzione su storie e personaggi amati.

Con queste rivelazioni, X-Men 97 si prepara a offrire ai suoi spettatori un mix di nostalgia e novità, promettendo avventure emozionanti e colpi di scena inaspettati. I fan possono quindi aspettarsi un’esperienza ricca di sorprese e approfondimenti sui loro eroi preferiti.

