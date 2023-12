“Buon Natale da Candy Cane Lane”: recensione del film con Eddie Murphy su Amazon Prime

Dal 1 dicembre è approdato su Amazon Prime Video il nuovo film natalizio con protagonista Eddie Murphy, dal titolo “Buon Natale da Candy Cane Lane“. Scopriamo la recensione di questo prodotto formato famiglia in streaming.

Indice

Buon Natale da Candy Cane Lane – Tutte le informazioni

Trama

Chris (Eddie Murphy), rimasto senza lavoro, vuole vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma inavvertitamente stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper, che provoca il caos in città. Da qui prende vita la “filastrocca” dei “12 giorni di Natale“. Chris e la sua famiglia cercano di rompere l’incantesimo di Pepper, venendo travolti in una vivace avventura di giorno in giorno.

Crediti

Regia : Reginald Hudlin

: Reginald Hudlin Cast : Eddie Murphy, Jillian Bell, Tracey Ellis Ross, Thaddeus J. Mixson, Robin Thede

: Eddie Murphy, Jillian Bell, Tracey Ellis Ross, Thaddeus J. Mixson, Robin Thede Durata : 120 min.

: 120 min. Genere : commedia fantasy

: commedia fantasy Produzione: 2023, USA, Amazon Prime

Recensione

Il film natalizio della più grande multinazionale online in fatto di spedizioni mondiali, è un prodotto che si limita ad essere un intrattenimento “mordi e fuggi”, senza troppe pretese e, soprattutto con un Eddie Murphy, ormai da anni relegato a “robette per famiglie”, più spento del solito.

Ad ogni modo, se si prende in considerazione il suo intento di essere una bonaria immersione nello spirito natalizio, il film potrebbe svolgere il suo ruolo in una maniera piuttosto discreta, con una confezione (soprattutto sul piano tecnico delle animazioni) non deludente, è però sul piano strettamente narrativo e registico (con una messa in scena di mestiere paratelevisivo) che il film non prende mai realmente il volo, rivelandosi una “pappetta piuttosto tiepida”, con una durata (meno di due ore se si escludono i colorati titoli di coda) anche non troppo agevole.

Il problema del suo racconto è quello di essere “frammentario”, infatti nel suo calderone, questo “Buon natale da Candy Cane Lane” sembra quasi accorpare spunti per racchiudere più storie in una, finendo per essere una “giocalandia” in cui però la comicità è annacquata, il suo divo Eddie Murphy è piuttosto spento e tutto si risolve nel più prevedibile dei modi, con una regia che mai regala effettivi momenti di ispirazione visiva.

Giudizio conclusivo

Può essere, quindi un film adatto alla visione nelle feste natalizie o è meglio evitarselo?

Se cercate un prodotto leggero e che vi immerga (come tante produzioni sui palinsesti televisivi del periodo) nello spirito del Natale, questo “Buon Natale da Candy Cane Lane” potrebbe anche meritarsi un’occhiata dal divano di casa vostra. Dove del resto, avete sempre la possibilità di skippare col telecomando e passare ad altri prodotti dello streaming, che sia Amazon o altre piattaforme.

Se siete alla ricerca di commedie più sofisticate o siete nostalgici dell’Eddie Murphy dei tempi d’oro (anni ’80 e ’90), allora è meglio non farvi affliggere da un alone di pietismo, verso un mattatore che è ormai lontano dalla sua forma migliore.

In definitiva, Buon Natale da Candy Cane, il nuovo film natalizio di Prime Video, malgrado le buone intenzioni e una discreta resa dell’animazione (combinata al live action) non riesce a mantenere l’attenzione dello spettatore, riuscendo al contrario a risultare quasi noioso, scialbo e non particolarmente gioioso.

Trailer

Di seguito, il trailer di Buon Natale da Candy Cane Lane, dal 1 dicembre disponibile in streaming su Amazon Prime Video, per tutti gli abbonati.