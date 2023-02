Bruce Willis, la malattia peggiora: “È aggressivo e non riconosce la madre”

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, le condizioni di salute di Bruce Willis sono in continuo peggioramento. Alcune fonti vicine alla star hanno rivelato che è diventato sempre più aggressivo e che addirittura non sia più in grado di riconoscere sua madre.

Circa un anno fa, a fine marzo scorso, Bruce Willis ha iniziato ad accusare gravi problemi di salute. Nel dettaglio, gli era stata diagnosticata l’afasia. Si tratta di una malattia che provoca difficoltà nel linguaggio. Da questo momento in poi, la sua vita ha subito un drastico cambiamento, infatti è stato costretto a prendere le distanze dal suo lavoro. Tuttavia, qualche mese più tardi, dopo essersi sottoposto ad ulteriori controlli, il produttore cinematografico ha ricevuto una diagnosi precisa: demenza fronto-temporale.

Attualmente, le condizioni di salute di Bruce Willis peggiorano sempre di più. A divulgare la triste notizia sono stati alcuni membri della sua famiglia i quali gli sono rimasti sempre accanto. In occasione di un’intervista rilasciata alla “Blind”, il cugino della madre, Wilfired Gliem, ha dichiarato che l’attore non riconosce più sua mamma Marlene:

Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora.

Non è tutto. A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione, sono state altre persone molto vicine alla famiglia dell’attore. Nel dettaglio, ai microfoni del quotidiano “Marca”, hanno rivelato che:

Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui.

Dunque, quelli elencati fino ad ora rappresentano tutti segnali che dimostrano un drastico peggioramento della malattia. Nonostante le difficoltà, Bruce Willis può contare sul sostegno di tutti i suoi familiari, amici e affetti, in particolare quello della sua ex moglie Demi Moore la quale non lo ha mai lasciato solo.