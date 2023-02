Demi Moore racconta della malattia di Bruce Willis: arriva la diagnosi chiara e precisa

Nel marzo 2022 la malattia di Bruce Willis lo aveva costretto ad annunciare il suo ritiro dalle scene. La diagnosi era afasia. Dopo un anno la situazione è peggiorata e la diagnosi della star di Hollywood è cambiata. Lo scrive l’ex moglie Demi Moore.

“Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce le sue condizioni sono progredite – si legge in un post sulla pagina Instagram di Demi Moore, ex moglie dell’attore 67enne. Lo scritto si riferisce a un comunicato ufficiale firmato insieme all’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming e alle figlie nate dai due matrimoni: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn.

“Ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD) – prosegue la dichiarazione della famiglia – Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

“L’FTD è una malattia crudele di cui molti di noi non hanno mai sentito parlare e che può colpire chiunque – spiegano i familiari di Bruce Willis – Per le persone sotto i 60 anni, la FTD è la forma più comune di demenza e poiché ottenere la diagnosi può richiedere anni, la FTD è probabilmente molto più diffusa di quanto sappiamo”.

Prima del suo ritiro dalle scene, Bruce Willis aveva mostra alcuni evidenti segnali della malattia durante le riprese del film a cui stava lavorando. Faticava a ricordare le battute. Sintomi che, dopo una serie di controlli approfonditi, hanno portato a una prima diagnosi di afasia. Ora la diagnosi definitiva, la demenza frontotemporale.

“Oggi non ci sono cure per la malattia – prosegue il comunicato della famiglia – una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca”.