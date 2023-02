Demi Moore sulle scene hot con Woody Harrelson in Proposta Indecente: “Per me era come baciare un fratello”

“Proposta indecente” è uno dei film più celebri interpretato da Demi Moore e nella sua autobiografia Iside Out l’attrice ne svela alcuni dettagli piccanti. Il film, diretto da Adrian Lyne nel 1993, la vede protagonista insieme a Robert Redford e Woody Harrelson. “Il copione del film era pieno di scene di sesso. Decisi di accettare il ruolo perché il soggetto era fantastico” scrive Demi Moore nelle pagine del suo libro.

Il rapporto con Harrelson: “Era come baciare un fratello”

Il film, come noto, racconta di due sposini che giocano, e perdono, tutti i loro risparmi a Las Vegas. Un miliardario, interpretato da Robert Redford, offre a Diana (Demi Moore) un milione di dollari per passare una notte con lui. Il marito era interpretato da Woody Harrelson, uno dei migliori amici di Bruce Willis, all’epoca marito dell’attrice. Baciarlo in scena – racconta Demi – era un po’ come baciare un fratello.

L’accordo di Demi Moore con Adrian Lyne sulle scene di sesso

La Moore volle stipulare un accordo con il regista, con il quale non aveva un rapporto idilliaco.

“Feci patto con Adrian: poteva girare le scene di sesso come voleva, ma io avrei potuto rivedere tutto e avrei avuto diritto di veto su eventuali inquadrature superflue o troppo invasive”

Le parolacce del regista durante la lavorazione

L’attrice racconta che sul set Lyne urlava parolacce tutto il tempo durante le scene di sesso.

“All’inizio – scrive nell’autobiografia – mi faceva impressione vedere questo tipo con i capelli lunghi da rockettaro inglese, tutto sudato e nervoso, che strillava di erezioni. Poi mi abituai e trovai dei vantaggi: la presenza di Adrian era così invadente e fuori dagli schemi che riusciva a distrarmi dall’imbarazzo”.

Nonostante tutte le difficoltà della lavorazione, a Demi Moore piacque il risultato finale. Non fu costretta a ricorrere al suo diritto di veto e nessuna inquadratura le sembrò volgare o gratuita.