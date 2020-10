Ben Stiller e Lily James tra i nomi della nuova commedia “Lockdown”

Gli AGC Studios hanno annunciato la commedia “Lockdown”, un lungometraggio a tema pandemico con Ben Stiller e Lily James.

Nel cast di “Lockdown” anche Anne Hataway

Il lungometraggio “Lockdown”, diretto da Doug Liman e interpretato da Anne Hataway e Chiwetel Ejiofor, potrebbe annoverare tra i protagonisti anche Ben Stiller, Stephen Merchant (“Jojo Rabbit“),Dulè Hill (“Black Monday”), Jazmin Simon (“Ballers”), Mark Gatiss (“La Favorita“) e Lily James, che sono attualmente in trattative avanzate per entrare a far parte del film, la cui produzione è in corso a Londra.

Ricordiamo che tra i lavori recenti di Lily James c’è “Yesterday”, mentre Ben Stiller sarà impegnato prossimamente nell’adattamento cinematografico diun racconto di Stephen King,

La pandemia sul grande schermo

Come si può dedurre facilmente dal titolo, è proprio la pandemia da COVID-19 a fare da sfondo alle vicende della pellicola, girata seguendo tutti i protocolli di sicurezza.

“Lockdown” sembra essere in bilico tra la commedia romantica e l’heist movie e parte da due personaggi: Linda (Anne Hataway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor), una coppia in crisi che decide di mettere da parte i problemi per tentare un’ardua rapina nei grandi e lussuosissimi magazzini Harrods.

“Lockdown” è prodotto da Storyteller Productions di PJ van Sandwijk, insieme ad Alison Winter e Micharl Lesslie, che si sono occupati di coinvolgere nel progetto il regista e lo sceneggiatore Steven Knight.

Produttori esecutivi del film sono Stuart Ford e MIguel Palos di ACG.

Tra gli ultimi lavori di Anne Hataway ricordiamo “Cattive acque” di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Tim Robbins, e “Il suo ultimo desiderio” con Ben Affleck, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020, e distribuito sulla piattaforma Netflix a partire dal 21 febbraio 2020.

Chiwetel Ejiofor ha preso parte invece a “Maleficent – Signora del male” nei panni di Conall e “The Old Guard” con Charlize Theron.

01/10/2020