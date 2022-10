Bassifondi: un film poetico sull’amicizia tra gli ultimi

Trash Secco/aka Francesco Pividori è un artista e videomaker della scena underground che ha al suo attivo collaborazioni con Marracash, Ketama 126 e Achille Lauro. In “Bassifondi” si cimenta per la prima volta con un lungometraggio più canonico. Lo fa con una piccola grande storia di due senzatetto romani Romeo (Gabriele Silli) e Callisto (Romano Talevi) uniti da una grande amicizia. Più diversi l’uno dall’altro non possono essere. Romeo è alto e silenzioso, Callisto è piccolo ed esuberante.

Lo spettatore vive le loro giornate tipo, dal risveglio sotto un ponte alla colletta quotidiana per poter mangiare. Il tutto nel cuore di Trastevere, che diventa un personaggio a sé, soprattutto per chi lo frequenta. In fondo è come se i personaggi di “Aspettando Godot” prendano corpo nella capitale, ma in questo caso non aspettano lui che arriva ma agiscono in qualche modo insieme per restare a galla.

Trash Secco porta alla Festa del Cinema di Roma una ventata di aria fresca

I due attori reggono la scena completamente da soli senza perdere un colpo. Talevi potrebbe anche sembrare invadente nella sua esuberanza, ma poi quando arriva il silenzio di Gabriele Silli tutto ha un senso. Il primo arriva dal teatro e si vede bene, mentre il secondo si esprime egregiamente solo con il viso e parla poco o nulla per esigenze di copione. Estremamente duro ma poetico il finale, un sogno sott’acqua con un omaggio alla Pietà di Michelangelo.

La colonna sonora, fondamentale per un’opera così, porta la firma del compositore Giacomo Falciani, già collaboratore di Trash Secco. La regia è per lo più canonica, tranne in alcuni pezzi più onirici e visionari di grande potenza espressiva. Il regista, grazie anche alla sceneggiatura scritta insieme ai Fratelli d’Innocenzo, riesce a creare empatia nello spettatore.

“Bassifondi” è un film corale, in cui prendono parte molte delle anime perse che vivono intorno al bar San Callisto e a piazza Santa Maria in Trastevere. Ci passiamo ogni giorno vicino senza neanche guardarli spesso. Grazie a Trash Secco, loro d’ora in poi non sono più degli invisibili ma diventano persone con un vissuto e un passato che li tormenta. “Bassifondi” è un ottimo film con una coppia di attori da premiare senza alcun dubbio per la loro capacità di entrare nel personaggio e di recitare in sincronia totale. Un film imperdibile.

Ivana Faranda